疫苗接種速度越快越好　王正坤呼籲政府開放千家診所協助疫苗接種

▲疫苗接種速度越快越好，國際醫療衛生促進協會監事長王正坤，呼籲政府開放千家診所協助疫苗接種。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

隨著COVID-19新冠病毒疫情擴大，全民對於疫苗需求的吶喊聲量持續增強，民眾紛紛喊出「給我疫苗」，政府也努力採購疫苗，因應需求，可是當有了疫苗之後，誰來幫民眾接種呢？國際醫療衛生促進協會監事長王正坤呼籲政府開放千家診所協助疫苗接種。

一群診所醫師在台南市東區診所醫師聯誼會的LINE群組紛紛表示意見，短短幾個小時，就充滿很多正向的建議，並且紛紛提供照片與醫學資料。王定宇立委也在群組呼籲醫師提出專業意見，協助政府達到疫苗普及化的目的。

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國際醫療衛生促進協會監事長王正坤醫師表示，協助政府接種公費疫苗的全國診所就有近千家，單單台南市衛生局公告在網站上面的疫苗接種合約醫療院所名單就高達150家。這些台南市診所合乎政府規定，擁有疫苗冰箱，有儲存與保全疫苗SOP機制，冷鏈供應，通過衛生局認定，成為衛生局合約診所，多年協助注射各項常規疫苗、公費流感、A型肝炎、B型肝炎、肺炎鏈球菌疫苗、人類乳突病毒疫苗等。資料顯示，AZ疫苗在2度C到8度C，可以保存6個月，因此這些診所保存AZ疫苗是輕而易舉的事情。

王正坤醫師說，如果這150家診所全部投入COVID-19新冠病毒疫苗接種，每家診所每天注射300人，台南市每天可以注射4萬5千人，連續注射30天，就可以注射135萬人，就可以完成台南市人口70％的疫苗接種比例。疫苗注射必有風險，多年來衛生局會招募很多診所醫師去協助各級學校的疫苗接種，只要準備好急救設備，做好SOP流程，很多學校都是在禮堂或教室，就可以安全接種疫苗。這些診所醫師到學校支援疫苗注射時，1天約可以注射300位學生，所以疫苗接種對於診所醫師而言，就是一項醫療的常規工作。

▲台南市很多診所醫師，過去都曾前往學校協助注射疫苗。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

王正坤醫師曾任台南市醫師公會理事長，也是管理學博士，他進一步解釋，接種疫苗的比例達到60％到75％，可達到群體免疫。流行病學專家、前副總統陳建仁曾經呼籲大家要正視「冠狀病毒的流感化」，當疫情變成流感一樣，每隔一陣子就來一次，防疫的觀念與做法必須滾動式的調整。假設基本傳染數R0值是3，代表感染到病毒之後，可以傳染給身邊3個人，那麼我們就讓感染者的身邊有3個注射過疫苗的人，阻絕病毒傳播，讓病毒感染不出去。

王正坤強調，最近病毒篩檢站需要醫師，有一群熱血診所醫師接受政府號召，到篩檢站投入病毒篩檢。很多診所醫師也希望加入COVID-19新冠病毒疫苗接種工作，可是被其他醫界人士阻擋在外，以專業為理由，拒絕診所協助疫苗接種，這會造成疫苗接種處所不足，阻擋了疫苗普及化，診所醫師紛紛表示希望政府能夠同意診所醫師協助疫苗接種。

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