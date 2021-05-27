大社男確診探望親友也染疫　回溯疫調找出指標個案

▲高雄市27日召開防疫會議。（圖／高雄市政府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

中央流行疫情指揮中心延長三級警戒至6月14日，指揮中心今（27）日公布國內新增401起本土病例，266例校正回歸，其中高雄市為14例，高雄市長陳其邁召開記者會，公布相關足跡。其中，曾於25日公布案5467是住在大社的80多歲男性，也找到感染源，就是曾來探視他的親友。

中央流行指揮中心27日公布全台一共新增401起本土病例，266例校正回歸，其中高雄市本土新增14起，校正回歸0例，高雄市長陳其邁召開記者會公布相關足跡。

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▲6253案高雄足跡 。（圖／高雄市府提供）

高雄市府5月25日公布一確診個案，案5467是住在大社的80多歲男性，行動不便、無北部旅遊史。調查發現5月8日曾有從北部來的親屬探望。根據疫調結果，而來探訪他的就是案6253，為新北市個案，8日南下搭乘高鐵(1655車次第1車廂)到左營，曾到大社毛灶食本味火鍋店及7-11大社門市，個案回溯之下，確定為這起家庭群聚的指標個案。

▲6362案高雄足跡 。（圖／高雄市府提供）

另外新增案6362是60多歲女性，是案5467的親屬，都會固定去探視他，也曾在8日陪案6253一起到大社男子家中，5月20日出現症狀，24日採檢，25日確診，曾於18日9時到10時至大社果菜市場。

時間對我們來說完全沒用！

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