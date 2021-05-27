彰化1歲男嬰感冒住院確診　感染源不明！爺奶公嬤家兩邊跑

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局今(27)日下午公布新增13例確診，累計124例，有5名是居家隔離期間發病，另外有2名單一感染個案，其中1名1歲大的男幼童，因為感冒必須住院，經由PCR檢測後確診，目前男幼童平日往返爺奶及外公外婆家，父母也未染疫，爺爺有接觸社區活動，由於感染源不明，衛生局目前已經進一步調查。

▲彰化防疫記者會公布確診足跡與傳播鏈。（圖／翻攝自彰化縣長王惠美臉書直播）

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彰化縣長王惠美與衛生局長下午召開線上防疫記者會，王惠美指出，雖然今天增加13例，但仍是在可控範圍內，以今天的數字來看，居家隔離1290例，已完成篩檢率8675人，採陽率1.43%。

其中水果盤商傳播鏈新增7例(其中4名是居隔發病)、萬華家族聚餐新增1例(1名學生居隔發病)、桃園返鄉個案群聚2名、台北返鄉大學生群聚1名、另外有1名單一感染個案，秀妃養生館則是除了6名按摩女員工及新竹男確診外，其餘匡列的上百人者採檢全是陰性。

葉彥伯指出，今天新增5名居家隔離發病者，累計22名，發病率佔全部確診個案的比率18%，其中是桃園婦人返鄉回來跟媽媽吃飯，媽媽感染後，再傳染給外甥，姐妺的三個小孩，今天是同一個家族，桃園婦人的舅舅，因為停水期間到姐妹家(婦人的媽媽家)借洗澡，因而舅舅也感染。另外大兒子的同學24日確診、同學的哥哥也於26日確診。

另外新增歌唱班匡列的採檢，篩檢298名，其中與歌唱班成員同是在果園工作的66歲男及夫妻(69歲、68歲)，分別於19日、25日出現症狀，26日採檢確診，其餘295人一篩採陰者，但還需進行居家隔離14天的觀察。

葉彥伯進一步分析，今天有2例感染源不明，一例是男性成年人、另外出現一例是住在彰化縣內1歲的男嬰，平日由阿公阿嬤、外公外婆輪流帶，日前出現感冒症狀需要住院就醫，經由醫院採檢後陽性確診，但他與近日彰化出現的群聚傳播鏈完全無關，由於他爺爺平日有參與社區活動，現在先就男嬰接觸的家人進一步疫調匡列，盡快找出感染源。

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