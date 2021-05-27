屏縣再+3累計26例！哥姊母親都被他傳染　連4天聚會匡列20人

▲屏東27日新增3例 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣27日公佈新增3例本土確診者，其中2例是先前確診者案號「5463」的大哥及妹妹，該案迄今連同其母案號「5465」，家族在縣境內已有4人感染。而「5463」於5月15日至18日連續4天在東港鎮南興路友人家聚會，衛生局已匡列20人採檢及隔離，潘孟安縣長強烈呼籲曾與相關接觸的民眾注意，並在公布足跡點日期起算14天進行自我健康監測。

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目前屏東縣本土病例多與親友群聚感染有關，潘縣長在前一天26日直播記者會時，即以案號「5463」為例再三提醒民眾減少群聚，擔心成為感染破口，27日新添2例都與「5465」有關，讓他更加擔憂，已要求環保局和鄉鎮公所清潔隊加強消毒。

另一例案號「6551」30歲男子則是接觸公司同仁在高雄市確診案號2963」，5月21日採檢為陰性，但5月25日出現喉嚨痛癢症狀，26日再至醫院採檢確診。

衛生局指出，案號「6552」54歲男子與「6361」52歲女子係兄妹，分別居住在萬巒鄉和東港鎮，因母親案號「5465」、姐姐案號「5463」而被匡列採檢及居家隔離，二人確診經疫調足跡發現，「6552」曾至屏東市工地工作，衛生局匡列5人採檢及隔離。「6552」也曾於5月21、22日在桃園地區活動，已通報桃園市衛生局。

案號「6361」在東港鎮從事美髮工作，疫調足跡包括光復路工作地點、東港市場、便當店等處均已消毒，匡列9人為接觸者，已安排採檢並居家隔離。

案號「6551」5月21日第一次採檢陰性，列為自我健康管理者，5月26日第二次再至醫院採檢確診。疫調足跡：屏東市仁愛路華南產物公司、現代汽車屏東店、華南銀行佳冬分行、彰化銀行東港分行等處均已消毒，匡列13人採檢及隔離。

「這一役沒有人是局外人！」，潘縣長強調，屏東現有142人居家檢疫，186人居家隔離，3157人自主管理，拜託被匡列者千萬不能趴趴，務必配合防疫措施，更重要請民眾千萬「少群聚」，避免造成社區感染擴散。

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