宜蘭新增10確診5例與萬華有關　金樽餐廳喜宴再添1染疫

▲宜蘭27日再5+5，其中5例與萬華有關，另金樽餐廳1例，原鄉南澳候村沒有新增。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭27日再5+5，確診連環爆累計61染疫，10確診中有5例與萬華地區有關，另宜蘭金樽餐廳喜宴案新增1例，其餘與大台北地區有關。而已確診2例的原鄉南澳碧候村，並未再新增。

宜蘭衛生局27日表示，確診的案例中，案6207為60多歲女性，5月10日於板橋亞東醫院擔任看護工作，照顧病人。5月16日返回宜蘭家中，5月17日出現咳嗽、喉嚨癢跟全身倦怠等症狀。5月23日接獲新北市板橋區衛生所通知，其5月10日所照顧個案為確診者，並被匡列為居家隔離對象，接受採檢後確診，CT值18。

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案6211為60多歲男性，之前待在台北，曾經去過許多地方用餐。5月16日回到宜蘭的家中，5月17日至案5341家中喝茶、聊天，5月18日出現症狀。由於症狀持續，且案5341確診，5月24日到醫院採檢後確診，CT值17。

案6208為60多歲女性，是案5341號的家人。5月17日曾接待案6211到家中作客，於5月20日出現咳嗽、頭暈的現象。5月24日至醫院採檢後確診，CT值20。

案6209號為50多歲男性，也是案5341號的家人。5月17日接待案6211至家中作客，出現全身倦怠、肌肉痠痛、口乾舌燥等症狀。5月24日至醫院求診並採檢後確診，CT值16。

案6210為20多歲女性，是案4991親人的女友。案4991是參加金樽餐廳喜宴的確診者，在案4991號被確診前，她至少有2天拜訪過其家中。當案4991號5月22日被匡列後，她也在5月24日出現發燒、流鼻水等症狀，至醫院採檢後確診，CT值17。

案6212為50多歲女性，之前是菜販，但是5月份以後就沒有再賣菜。5月11日到萬華龍山寺拜拜，之後就待在新北市泰山區家中。5月12日出現咳嗽等症狀，5月24日由親人陪伴回宜蘭，5月25日至醫院求診，採檢後確診，CT值25。

案6622、案6623和案6624是一家人。案6623在5月14日至5月15日到萬華訪友，並曾在該區進餐和逛夜市。個案雖出現流鼻水等症狀，但由於本身有鼻子過敏的問題，並沒有特別注意。5月26日因為朋友的父親確診(案4986)，去採檢後確診，CT值23。

案6622為50多歲女性，是案6623的家人。她雖然有在工廠工作，不過從5月14日以後就全部停班。在5月16日回宜後，於5月22日出現發燒、喉嚨癢等症狀。5月26日至醫院求診，採檢後確診，CT值18。

案6624為20多歲男性，是案6623的弟弟。平常跟著案6622一起工作，5月14日起就停班休業，沒有特別出門。但5月25日出現肌肉痠痛、喉嚨痛、發燒的症狀，至醫院求診採檢後確診，CT值19。

案6625為70多歲男性，居住地在宜蘭。因為鼻子的問題，4月初在臺北某醫院住院。之後一直住院，但因為有流鼻水的症狀，5月25日在醫院採檢，結果為陽性確診，CT值17。

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