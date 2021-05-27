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快訊／基隆小姑娘專案失聯16人匡列102人　林右昌籲快篩檢：會保密

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

全台疫情不斷延燒，昨（26日）新增302起本土病例＋校正回歸331起本土病例，基隆目前累計80確診！基隆市長林右昌27日表示，關於小姑娘小吃店專案（包含：金水灣小吃部、鑫水灣小吃店、快樂城小吃部）匡列總計102人；失聯16人，他懇請市民勇敢盡速篩檢配合防疫，不要批評，不要獵巫，要肯定，要鼓勵。

林右昌表示，小姑娘小吃店：工作人員共17人，原衛生局尚未聯繫上者有4人，目前已協尋聯繫上3人，餘1人持續積極聯繫中；另（案3835）沒有確實交待足跡，經疫調，案主曾於5/13日前往台北市行天宮附近、14日前往台北市大同區、15日前往金山等地，與案主所自述不符，將持續追查感染來源當中。

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金水灣小吃部：從業人員共41人，原衛生局尚未聯繫上者還有4人，目前本局已協尋聯繫上1人，餘3人持續積極聯繫中。鑫水灣小吃店：與金水灣小吃部負責人有相關聯，從業人員名單共計28名，目前已聯繫上16名，尚未聯繫上者共計9名，持續協尋聯繫中，已聯繫上16名，其中有11名願配合安排快篩，餘5名將持續聯絡請其配合前往快篩。

快樂城小吃部：（案5981）26日公佈個案是該小吃部從業人員，因人不舒服就醫採檢後確診。個案自述，有一同事是從萬華來基隆上班。該小吃部共有工作人員16人，目前皆已聯繫上，配合完成快篩者計5人，其中有1名確診就是編號（案5981）；另11名中有6名願配合前往快篩，餘5名將持續聯絡請其配合前往快篩。

林右昌強調，防疫需要大家的配合，只要願意主動配合篩檢就是對防疫有功，預約篩檢，會安排時段，保密隱私！如果民眾在這四個場所工作，請勇敢盡速篩檢配合防疫，不要讓家人與朋友在不知情狀況下染疫。

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