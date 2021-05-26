快訊／基隆某醫院女行政確診！父西門町獅子林工作　公共區足跡曝

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

全台疫情不斷延燒，昨（25日）新增281起本土病例＋校正回歸261起本土病例；基隆目前累計65確診，本土63例、境外移入2例、解除隔離3例！25日上午基隆市政府公布1例足跡，為（案5203）20多歲女性，居住在萬華，基隆某醫院行政人員。

林右昌表示，確診者（案5203）20多歲女性，她跟父親同住在萬華，基隆某醫院行政人員，騎車上班，沒有搭乘公共交通運輸工具，目前匡列家屬10人，父親在萬華獅子林工作，目前正採檢當中，於5/9日14時30分至17時30分到國民運動中心（獅球路8-1號）、18時至20時到鍋仙火鍋／孝一店（孝一路56號1樓）用餐；5/10日17時至19時到梵宇天閣（南榮路501號）拈香；5/15日10時40分至11時30分到七堵南興市場（七堵區南興路37號）採買。

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林右昌說明，昨（25日）CDC公佈基隆市確診案例，初步疫調情形，確診者（案4933）28歲男性，在台北市某百貨公司專櫃上班，每天都是開車上班，沒有搭乘公共交通運輸工具。他在4月底的時候，曾經到過台北紅樓酒吧，因自己擔心染疫，5/18日在台北進行快篩，於5/25日確診，此案是校正回歸的案例，他在基隆沒有特殊的足跡，開車上班到台北活動，目前匡列3人。

確診者（案5204）30多歲女性，家管，目前正在疫調當中，由於她長期在台北的萬華華西街照顧友人，她的友人日前確診，5/23日覺得身體不舒服，回基隆去就診篩檢，最後確診，目前匡列14人。確診者（案5206）60多歲男性，他太太的妹妹是（案5772）是小姑娘小吃店的負責人，他目前匡列同住者有9人。

確診者（案5344）50多歲女性，在基隆市某婦產科的工作人員，每天騎車上班，沒有搭乘公共交通運輸工具，初步了解，她女兒在5/20日與男友回家用餐，她男友當下收到確診通知書，是新北個案，全家5人確診。確診者（案5347）70多歲女性，她沒有特別的工作，她丈夫（案3090）與萬華群聚案有關聯性，因只有夫妻同住，也沒有特別的足跡，目前匡列0人。

▲5月26日上午基隆公布1確診足跡。（圖／基隆市政府提供）

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