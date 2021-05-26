　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／基隆某醫院女行政確診！父西門町獅子林工作　公共區足跡曝

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

全台疫情不斷延燒，昨（25日）新增281起本土病例＋校正回歸261起本土病例；基隆目前累計65確診，本土63例、境外移入2例、解除隔離3例！25日上午基隆市政府公布1例足跡，為（案5203）20多歲女性，居住在萬華，基隆某醫院行政人員。

林右昌表示，確診者（案5203）20多歲女性，她跟父親同住在萬華，基隆某醫院行政人員，騎車上班，沒有搭乘公共交通運輸工具，目前匡列家屬10人，父親在萬華獅子林工作，目前正採檢當中，於5/9日14時30分至17時30分到國民運動中心（獅球路8-1號）、18時至20時到鍋仙火鍋／孝一店（孝一路56號1樓）用餐；5/10日17時至19時到梵宇天閣（南榮路501號）拈香；5/15日10時40分至11時30分到七堵南興市場（七堵區南興路37號）採買。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林右昌說明，昨（25日）CDC公佈基隆市確診案例，初步疫調情形，確診者（案4933）28歲男性，在台北市某百貨公司專櫃上班，每天都是開車上班，沒有搭乘公共交通運輸工具。他在4月底的時候，曾經到過台北紅樓酒吧，因自己擔心染疫，5/18日在台北進行快篩，於5/25日確診，此案是校正回歸的案例，他在基隆沒有特殊的足跡，開車上班到台北活動，目前匡列3人。

確診者（案5204）30多歲女性，家管，目前正在疫調當中，由於她長期在台北的萬華華西街照顧友人，她的友人日前確診，5/23日覺得身體不舒服，回基隆去就診篩檢，最後確診，目前匡列14人。確診者（案5206）60多歲男性，他太太的妹妹是（案5772）是小姑娘小吃店的負責人，他目前匡列同住者有9人。

確診者（案5344）50多歲女性，在基隆市某婦產科的工作人員，每天騎車上班，沒有搭乘公共交通運輸工具，初步了解，她女兒在5/20日與男友回家用餐，她男友當下收到確診通知書，是新北個案，全家5人確診。確診者（案5347）70多歲女性，她沒有特別的工作，她丈夫（案3090）與萬華群聚案有關聯性，因只有夫妻同住，也沒有特別的足跡，目前匡列0人。

▲5/26上午基隆公布6確診足跡！。（圖／基隆市政府提供）

▲5月26日上午基隆公布1確診足跡。（圖／基隆市政府提供）

美麗最大的祕密

【更多新聞】

基隆婦幼廚工、救生員4確診足跡曝：廟口夜市、飲料店、全聯

快訊／基隆夜唱男確診爆「1傳3家人」　新北上班地點疫調中

基隆72歲確診男活動力驚人　8天搭客運到台北夜上海、浪漫屋消費

快訊／基隆累計40確診！6例足跡曝　25歲男KTV夜唱5小時

ET快訊
中和某公司下令「確診要懲處、取消年終」　侯友宜回應了
南投要買30萬劑「復必泰」疫苗　她爆：有發生瑕疵效期只到6月
快訊／還缺5萬劑！　新北重災區僅分配1.8萬劑疫苗
快訊／中正一分局派出所警員「快篩陽性」
《時代》評台灣防疫是「吹牛」　前外交官：台人看了應很不舒服
繳不出租金、貸款怎辦？律師曝「就讓房東告」：輸了不會如何
發票中1萬！他點開通知秒心寒　眾人一看：也太剛好
快訊／疫情太嚴重　金曲獎小巨蛋頒獎典禮延期
重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫調匡列太慢！北市聯醫工會：有護理師7天期滿才被通知要隔離

不斷更新／疫苗荒！全台庫存總整理　北市已一瓶不剩

不定額補助！觀光業按「營運衰退比例」紓困　旅行社取消出團也補

林明溱要買「復必泰」疫苗　蔡培慧爆：發生過瑕疵且效期只到6月

北市聯醫「醫療崩壞」！指揮中心：患者轉送外縣市、重症才住院

停課撞期末考、疫情衝擊大學指考！教育部下午邀22縣市開視訊會

疫情無法上街賣雜誌⋯《大誌》啟動線上訂　幫販售員度過難關

失智長輩不戴口罩、吵著要出門！靠「這7招」破解就對了

停課延長「神器手掌」都打掉了　家長崩潰補貨：怕不夠

嘉義娃娃機店偷營業！警蒐證開罰　加逮2無罩騎車、公園用餐

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

《RM》成員操控相親..他突然唱歌超鬧XD　問智孝「要菸灰缸？」秒抓包光洙：你死定了

疫調匡列太慢！北市聯醫工會：有護理師7天期滿才被通知要隔離

不斷更新／疫苗荒！全台庫存總整理　北市已一瓶不剩

不定額補助！觀光業按「營運衰退比例」紓困　旅行社取消出團也補

林明溱要買「復必泰」疫苗　蔡培慧爆：發生過瑕疵且效期只到6月

北市聯醫「醫療崩壞」！指揮中心：患者轉送外縣市、重症才住院

停課撞期末考、疫情衝擊大學指考！教育部下午邀22縣市開視訊會

疫情無法上街賣雜誌⋯《大誌》啟動線上訂　幫販售員度過難關

失智長輩不戴口罩、吵著要出門！靠「這7招」破解就對了

停課延長「神器手掌」都打掉了　家長崩潰補貨：怕不夠

嘉義娃娃機店偷營業！警蒐證開罰　加逮2無罩騎車、公園用餐

全台10警染疫全在雙北！支援快篩站、追確診失聯...盼優先打疫苗

疫調匡列太慢！北市聯醫工會：有護理師7天期滿才被通知要隔離

狂噴殺蟲劑爆炸「門窗全被炸飛」　女重傷送醫...家人：噴到蚊香

1個「偶然」發現虛幣交易bug　9泰達幣大盜1晚撈2500萬

疫情求生！阿基師飯店十天業績破百萬　全靠牛肉麵、雞湯調理包

Hyundai「新電動房車／7座休旅」上市時程曝光　續航力將達643km

王大陸爆新戀情！街頭擁吻《青春有你》蔡卓宜…激情畫面全被拍

5大誤解讓你淪為「人生失敗組」　避開選系、轉職陷阱找出真心想做的事

《玩命關頭9》男星向陸道歉　國台辦回應了！

草屯養生館偷營業　男客瞎扯「來修冷氣」叫不出業者名慘了

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

生活熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

阿婆急救！兒拒插管　道別惹鼻酸

全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年

板橋500例淪重災區　一張圖曝黃昏市場「恐怖群聚」

整片X光白掉！確診看似「輕症」24小時急速惡化插管

獨／雲科大成無罩天堂　多人未戴口罩+聊天

她請假顧孩下個月吃土！他霸氣一句話暖哭網

更多熱門

相關新聞

AZ疫苗庫存吃緊　台中剩1960劑撐不到半天

AZ疫苗庫存吃緊　台中剩1960劑撐不到半天

疫情不斷升溫，台中市衛生局統計，目前AZ疫苗庫存僅剩下1960劑，以每日需求4500劑計算，恐撐不到半天量。

快訊／華南銀再傳確診！　中崙分行1員工染疫

快訊／華南銀再傳確診！　中崙分行1員工染疫

即／美國疫苗何時來台？　AlT回應了

即／美國疫苗何時來台？　AlT回應了

疫苗荒！全台庫存總整理

疫苗荒！全台庫存總整理

疫情衝擊台灣百業下　學者點出4大產業需求量暴增

疫情衝擊台灣百業下　學者點出4大產業需求量暴增

關鍵字：

基隆林右昌新冠疫情疫情社區感染台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

阿婆急救！兒拒插管　道別惹鼻酸

全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

楊志良曝台灣回到2級時間點「至少到明年」

快訊／板橋獨居男「喘氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面