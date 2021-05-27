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快訊／雲林確診+1　崙背鄉、麥寮鄉設社區篩檢站

▲今(27)日除了在崙背鄉詔安客家文化館迴廊設置社區篩檢站，今天下午4點到6點在麥寮鄉也會提供快篩服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今(27)日除了在崙背鄉詔安客家文化館迴廊設置社區篩檢站，今天下午4點到6點在麥寮鄉也會提供快篩服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內本土確診案例401例+266例校正回歸，雲林縣確診1個案例，雲林縣長張麗善將於15:00線上直播「疫情說明」會後將文圖及影片貼於縣府官網。雲林縣衛生局表示，今日在崙背鄉詔安客家文化館迴廊及下午4點到6點在麥寮鄉設置社區篩檢站提供快篩服務。

雲林縣衛生局表示，雲林縣政府為防堵社區傳染，今(27)日除了在崙背鄉詔安客家文化館迴廊設置社區篩檢站，今天下午4點到6點在麥寮鄉也會提供快篩服務，此外，縣府昨天在斗六、斗南火車站啟動防疫快篩行動車，台大醫院虎尾院區也設有常態性篩檢站，希望若是由疫情熱區返鄉，或有接觸史、旅遊史者，都能主動做快篩，確定陰性後再返家。

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▲今(27)日除了在崙背鄉詔安客家文化館迴廊設置社區篩檢站，今天下午4點到6點在麥寮鄉也會提供快篩服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中央流行疫情指揮中心公布雲林縣有1件新冠狀病毒確診案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，如雲林縣政府接獲中央通知有確診案例，就會在當日下午15:00召開線上疫情說明，民眾、鄉親可至雲林縣政府Youtube、縣長張麗善臉書、雲林縣政府臉書、地方有線電視及公用頻道03台同步關注。

雲林縣確診個案至昨(26)日累計共9名：
5月26日公布案5884(斗六市)38歲男子是養生會館股東，載確診員工篩檢而被傳染。
5月26日公布案5885(麥寮鄉)39歲男子遭同事案5083(麥寮鄉)因工作接觸傳染。
5月25日公布案5083(麥寮鄉)65歲男子是一家工程行負責人，5月15日回新北被妻子傳染。
5月23日公布案4222(東勢鄉)被新北市案3937運將兒子返鄉傳染的86歲老婦。
5月23日公布校正回歸1例案4019(西螺鎮)為案3868之子，22歲男子。
5月22日公布案3868(西螺鎮)於5月8日前往萬華KTV唱歌染疫45歲男子。
5月21日公布被案2713傳染的弟弟案3147(林內鄉)56歲精神障礙男子。
5月20日公布有萬華工作史，搭火車返鄉的案2713(林內鄉)65歲。
5月18日公布被新北市案1977所傳染的弟弟案2149(元長鄉)66歲癌末男子。

雲林縣衛生局表示，確診者的足跡都是透過疫情調查員詢問確診者，由確診者回溯報告這段期間的活動地點、停留時間等，內容包含日期、時間細節，可能會有回溯上的偏差，將會持續調查更新。

▲今(27)日除了在崙背鄉詔安客家文化館迴廊設置社區篩檢站，今天下午4點到6點在麥寮鄉也會提供快篩服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中央流行疫情指揮中心公布雲林縣有2件新冠狀病毒確診案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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