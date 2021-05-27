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三級防疫延長戰　雲林西螺1餐廳推4菜1湯外帶鎖定小家庭

記者蔡佩旻／雲林報導

中央指揮中心25日宣布將三級警戒與停課延長至6月14日，只能外帶不能內食規定，造成許多餐廳、火鍋店只能暫停營業，期待原本到5月28日的解封，疫情嚴峻防疫進入延長賽，餐飲業只好進入長期抗戰準備；雲林縣西螺一家居酒棧推出經濟實惠餐，四菜一湯附送白飯還有一瓶飲料，吸引小家庭民眾上門外帶。

▲雲林縣西螺一家居酒棧推出經濟實惠餐，四菜一湯附送白飯還有一瓶飲料，吸引小家庭民眾上門外帶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣西螺一家居酒棧推出經濟實惠餐，四菜一湯附送白飯還有一瓶飲料，吸引小家庭民眾上門外帶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

受到疫情影響，餐廳、餐館、小吃攤、自助餐等餐飲業，禁止內食只能外帶，大家慘淡苦撐。雲林縣西螺鎮口店居酒棧，撐過去年的疫情風暴，今年再度面臨疫情嚴峻考驗，現推出四菜一湯附送白飯及飲料的防疫經濟外帶餐，菜色可讓消費者自選，只要880元。

▲雲林縣西螺一家居酒棧推出經濟實惠餐，四菜一湯附送白飯還有一瓶飲料，吸引小家庭民眾上門外帶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林姓民眾表示，罐頭食物、便當也吃到膩，選了小套餐供3大1小享用，每天可依自己想吃的菜點餐變化，已經連續來外帶3、4天了。（圖／記者蔡佩旻攝）

口店居酒棧推出紅變金豆腐、蔥爆豬(牛)肉、宮保雞丁、金沙蝦、椒鹽蝦、椒鹽中卷、客家小炒、菜脯蛋、塔香煎蛋、時蔬高麗菜、菜心，酸筍魚片蛤蠣湯、魚片味噌湯等菜色供民眾搭配挑選。

▲雲林縣西螺一家居酒棧推出經濟實惠餐，四菜一湯附送白飯還有一瓶飲料，吸引小家庭民眾上門外帶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲防疫升三級雲林縣西螺口店居酒棧，推出四菜一湯附送白飯及飲料的防疫經濟外帶餐，菜色可讓消費者自選，吸客上門。（圖／記者蔡佩旻攝）

居酒棧業者表示，已連2年面臨疫情重擊，今年勢必會比去年更難經營，國內本土疫情持續未退，全國第三級防疫警戒延長至6月14日，不惜讓利低價促銷外帶餐生意，吸引消費者上門，維持基本開銷。

▲雲林縣西螺一家居酒棧推出經濟實惠餐，四菜一湯附送白飯還有一瓶飲料，吸引小家庭民眾上門外帶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔥爆豬肉片經大火快炒，肉片顯得油亮香Q。（圖／記者蔡佩旻攝）

林姓民眾表示，三級防疫罐頭食物、便當也吃到膩了，小家庭上市場買菜自己煮，也不方便，看到居酒棧有外帶套餐更有主菜多樣可選擇，我選了蔥爆豬肉、、椒鹽蝦、客家小觘、時蔬高麗菜、魚片味噌湯，附贈白飯、飲料汽水1瓶，菜色不錯口味好，一餐可供3大1小享用，每天可依自己想吃的菜點餐變化，已經連續來外帶3、4天了。

▲雲林縣西螺一家居酒棧推出經濟實惠餐，四菜一湯附送白飯還有一瓶飲料，吸引小家庭民眾上門外帶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲客家小炒滿滿的魷魚、豆乾、豬肉條份量十足。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣西螺一家居酒棧推出經濟實惠餐，四菜一湯附送白飯還有一瓶飲料，吸引小家庭民眾上門外帶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲防疫升三級雲林縣西螺口店居酒棧，推出四菜一湯附送白飯及飲料的防疫經濟外帶餐，菜色可讓消費者自選，吸客上門。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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