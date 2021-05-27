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獨／醫護資源小英雄！北港矽麗特贈800護目鏡　挺雲林前線醫護

▲矽麗特眼鏡北港店業者葉振輝贈送護目鏡，中醫藥北港附設醫院醫療副院長馮逸卿（左一）院長 吳錫金（左二）行政副院長 林榮生（右一）代表院方受贈護目鏡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲護理人員戴上後直呼的很輕，而且舒適，在這疫情嚴峻的時刻，能有這些人願意挺身支持，非常感動。（圖／北港媽祖醫院提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

中國醫藥大學北港附設醫院昨(26)日收到一批護目鏡，院方表示捐贈單位是一家眼鏡行，業者致電院方時就表示要捐200支，但院方認為也許他處也有需求受贈160支。不僅如此，北港這家矽麗特眼鏡業者也捐贈臺大雲林分院共600支護目鏡。中醫藥北港附設醫院表示，非常感謝背後有資源英雄一同保護前線人員。

中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）昨日在官方臉書上貼文「在地店家送愛心，護目鏡保護前線」並指出，除了飛沫傳染，眼睛也可能是病毒傳染途徑，這時有護目鏡來隔擋保護，就特別重要！感謝北港在地商家矽麗特眼鏡北港店贈送本院一批伸縮護目鏡很舒適、很輕巧、保護了前線人員，讓我們一起防疫、抗疫，也感謝地方的愛心「護目鏡現在很時尚」。

▲矽麗特眼鏡北港店業者葉振輝贈送護目鏡，中醫藥北港附設醫院醫療副院長馮逸卿（左一）院長 吳錫金（左二）行政副院長 林榮生（右一）代表院方受贈護目鏡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲矽麗特眼鏡北港店業者葉振輝贈送護目鏡，中醫藥北港附設醫院醫療副院長馮逸卿（左一）院長 吳錫金（左二）行政副院長 林榮生（右一）代表院方受贈護目鏡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

《ETtoday新聞雲》訪問到捐贈業者，矽麗特眼鏡北港店老闆葉振輝是雲林縣元長人，年紀輕輕僅31歲，中華醫事科技大學視光系畢業後即受邀到學長在台北開設的眼鏡行工作，結婚後因為家庭因素就搬回鄉下住方便看顧父母，便在北港市區開了這家眼鏡行。

葉振輝一開始低調不願受訪，僅表示其實平常就有在捐物資給育幼院的習慣，這次見疫情嚴重先直接捐給醫護人員，而且光靠一個人一家店其實也無法做這麼多，這批護目鏡是包含親人及好友一同響應贊助做公益。聊到怎麼會想到送護目鏡，葉振輝笑了笑，才說起自己其實也很意外。

▲矽麗特眼鏡北港店業者葉振輝贈送護目鏡，中醫藥北港附設醫院醫療副院長馮逸卿（左一）院長 吳錫金（左二）行政副院長 林榮生（右一）代表院方受贈護目鏡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲矽麗特眼鏡北港店業者表示，醫護人員需長時間配戴，輕量化的護目鏡用更適用，應該讓他們用最好的。（圖／北港媽祖醫院提供）

葉振輝指出，因疫情的關係使得護目鏡詢問度大增，某天向家人提到「搞不好第一線醫護人員需求應該更大」，無心插柳的隨口一句，卻受到親人及朋友們的大力響應，而意外促成了這次的捐贈。葉振輝說，這批護目鏡比較特別的是眼鏡腳的長度可以伸縮，對各種頭型都能保持高度密合，且醫護人員需長時間配戴，輕量化的護目鏡用更適用，應該讓他們用最好的。

葉振輝提到，其實除了北港媽祖醫院，因為得知雲林縣政府為守住防疫邊境，特別在高鐵雲林站旁的台大醫院雲林分院虎尾院區設置全天型快篩站，經詢問需求，也捐了600支輕量化伸縮護目鏡給台大醫院雲林分院分配使用。另外門市也準備了50支護目鏡，讓北港轄內醫療院所醫護人員有需求的醫療人員，憑醫護證即可領取一人一支。

▲矽麗特眼鏡北港店業者葉振輝贈送護目鏡，中醫藥北港附設醫院醫療副院長馮逸卿（左一）院長 吳錫金（左二）行政副院長 林榮生（右一）代表院方受贈護目鏡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲矽麗特眼鏡北港店門市準備了50支護目鏡，讓北港轄內醫療院所醫護人員有需求的醫療人員領取。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金表示，最近疫情正在進行一波的大流行，非常感謝眼鏡行業者葉先生均贈了一批護目鏡給我們的同仁，其實醫療人員在接觸病人的時候眼睛也是其中一個傳染途徑，感謝他們讓護理人員在前線忙的時候能挺身在背後支持我們。

▲矽麗特眼鏡北港店業者葉振輝贈送護目鏡，中醫藥北港附設醫院醫療副院長馮逸卿（左一）院長 吳錫金（左二）行政副院長 林榮生（右一）代表院方受贈護目鏡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）昨日在官方臉書上貼文「在地店家送愛心，護目鏡保護前線」，特別感謝贈送醫療資的眼鏡行業者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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