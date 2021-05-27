虎尾民宅9人群聚打麻將　屋主辯：現在又不能出去...

▲雲林民眾在家和朋友聊天、打麻將，雖無賭博卻因群聚遭函報衛生局裁罰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

全國防疫升至三級，雲林虎尾鎮有民眾雖然乖乖在家不出門，卻因在家太無聊，揪朋友打衛生麻將而觸法。虎尾警分局23日獲報有民宅聚集疑似聚賭，隨即派員上門關切，經查雖然沒有賭資等不法證據，但室內群聚9人，當場被蒐證並函報衛生局，依傳染病防治法最重可處30萬元罰鍰。

中央流行疫情指揮中心5月19日宣布全國防疫升至三級，室內5人以上、室外10人以上的聚會通通暫停。虎尾警分局23日下午5點多，有民眾舉報林森路一處民宅傳出麻將聲很可疑。警方不敢大意，全副武裝戴上口罩、護目鏡、矽膠手套前往取締。

警方表示，到場取締時，50多歲的李姓屋主辯稱，「現在又不能出去」，在家和朋友只是聊聊天、打打衛生麻將而已，而現場也確實查無賭資等不法情事，但室內共有8名年約40 歲至50歲成年人，明顯已經違反全國三級警戒規定。

虎尾警方依規定對現場錄影、錄音，以及填報移送紀錄單，函報衛生局裁罰。虎尾警分局指出，依據傳染病防治法第67條第1項第2款規定，可裁罰6萬元以上、30萬元以下罰鍰。呼籲民眾務必配合防疫措施。

▲雲林縣民眾在家和朋友聊天、打麻將，雖無賭博卻因多人群聚遭函報衛生局裁罰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►Her今天推出「聲寶捕蚊燈」



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►獨／雲林最高學府成無罩天堂 運動場多人未戴口罩+近距離聊天

►獨／醫護資源小英雄！北港矽麗特贈800護目鏡 挺雲林前線醫護

►東勢「豆干厝」內景曝光！偷搞暗夜情慾 警逮2女1男斬人體連結

►彰化「秀妃養生會館」傳染鏈曝 股東送女員工採檢也染疫

►雲林千攤商販配合防疫停業超慘 「一關鍵」紓困金看得到領不到