超載百人又運金礦砂石！　尼日河船難至少150人失蹤

▲奈及利亞船難，逾150名乘客仍失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

奈及利亞26日一艘駛往當地市場的客船，在西北部尼日河（Niger River）地區意外沈沒，造成逾150人失蹤，疑似全數溺水死亡。當局表示，事故主因為嚴重超載，老舊木船原只能承載80人，卻驚見高達180名乘客與數袋金礦砂石。

國家內河航道管理局官員比瑪（Yusuf Birma）表示，船隻當時航駛尼日河（Niger）中部、西北部凱比州（Kebbi State）瓦拉鎮（Wara）附近，航行約1小時後沈沒，目前僅20名乘客獲救、4名確認死亡，其餘156名乘客仍失蹤，初步猜測受困水底，已溺水死亡。

比瑪強調，船隻當時載客數高達180名乘客，遠超過船隻乘載量，同時船體為木造，早已破舊不堪，官方也曾多次警告業者減少載客數，但他們從未聽勸。

行政長官瓦拉（Abdullahi Buhari Wara）也將事故歸咎超載，這艘原本只能運送80名乘客船隻，不只超載，當下更運送多包金礦沙石。

奈及利亞長期因船隻超載、天氣惡劣與缺乏維護等因素，頻繁發生船難，但此次死亡人數是近年最慘重之一，5月初一艘超載船隻曾在暴風雨中撞上大樹，當場裂成兩半，造成30名乘客溺水死亡。

尼日河為西非主要河流之一，穿越尼日爾河三角洲，是附近國家主要貿易路線。