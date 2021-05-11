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23歲女翻譯官下班失蹤！3天後陳屍河邊　一旁擺放「私人物品」

▲▼23歲女翻譯官失蹤，3天後河邊尋獲遺體。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲23歲女翻譯官失蹤，3天後河邊尋獲遺體。（圖／翻攝《網易新聞》）

記者柯振中／綜合報導

23歲的中國籍女子婁遙雨在厄瓜多擔任翻譯，日前突然失蹤，過了3天以後，遺體在一處灌木叢尋獲。警消經過尋找，還在公司營地附近的森林發現婁女的護照、背包、鞋子等物品。目前詳細死因正在調查，全案仍在釐清當中。

綜合外媒報導，婁遙雨（音譯：Lou Yaoyu）從2020年11月開始，在厄瓜多某礦產公司擔任翻譯，4日下班離開公司，卻在回家的路上離奇消失，接著失蹤3天。

▼23歲女翻譯官失蹤，3天後河邊尋獲遺體。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲▼23歲女翻譯官失蹤，3天後河邊尋獲遺體。（圖／翻攝《網易新聞》）

同事們隔天沒看到婁遙雨，開始四處找人。警消接獲報案，也加入搜救，5日晚間在公司營地的附近找到婁遙雨的個人物品，包含護照、鑰匙、背包、運動鞋等物。

▼23歲女翻譯官失蹤，3天後河邊尋獲遺體，附近擺有私人物品。（圖／翻攝《網易新聞》）

▲▼23歲女翻譯官失蹤，3天後河邊尋獲遺體。（圖／翻攝《網易新聞》）

搜救工作持續進行，7日終於找到婁遙雨的遺體，發現處距離地面約30公分，該處還有葉子、植被覆蓋，距離個人物品擺放的地方只有幾公尺。

初步研判，婁遙雨遺體表面沒有暴力襲擊的跡象，死前可能曾墜入河中，但詳細死因為何，還要進一步釐清。雖然沒有明顯外傷，但全案正朝暴力襲擊致死調查當中。

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