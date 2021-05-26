新北刑大「3篩陽＋1確診」　樹林偵查佐快篩陽性　基層：警界淪陷

記者陳雕文／新北報導

為了查緝失蹤確診者…新北刑警大隊1員確診新冠肺炎，另外3員快篩陽性，而確診者的哥哥，則是樹林警分局偵查隊的一員，如今快篩也呈現陽性…消息一出，相關單位急忙消毒，至於其他快篩陰性的警力，已休假返家進行自我健康管理，避免與他人接觸。

▲刑大隊員疑似在追查失蹤確診者中染疫。（圖／記者陳雕文翻攝）

截至5月23日止，新北市確診失聯者共計130人，新北刑大科偵隊全數出動，首先打電話，不然就是先找到失蹤者的親友，請親友代為聯繫，若真的都找不到人，科偵隊員就穿上隔離衣，到確診者的住家附近步行尋找，儘管130人都全數找到，新北市政府警察局24日發出新聞稿公布這項好消息，但有隊員即在當天感到身體不適，快篩後呈陽性反應。

警察局嚇壞，趕緊於25日安排科偵隊全員及辦案密切接觸同仁共58人接受快篩，有3人篩檢結果為陽性，其中一名科偵隊員PCR檢測報告出爐，確診新冠肺炎。而該名確診者的哥哥，是樹林警分局的偵查佐，快篩同樣得到陽性反應，還在等在PCR的結果。基層得知消息不禁感嘆，「新北警察要淪陷了」。

▲樹林警分局進行全面消毒。（圖／記者陳雕文翻攝）

刑大已於24日與25日（樹林分局於25日與26日）分別針對辦公廳舍內部與寢室及相關使用車輛做清消三次，確保辦公環境安全，另刑大與樹林分局均已實施分流及居家辦公，讓必要之行政運作都能正常維持。

警察局表示，第一時間啟動疫調作業，快速釐清感染源及所有接觸者，經調查刑大染疫同仁於病發前，曾多次協助前往協尋失聯的確診者，研判可能於過程中遭傳染。

▼新北刑大26日進行大消毒。（圖／記者陳雕文翻攝）