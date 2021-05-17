醫科鮮肉醉酒失蹤溺斃！朋友「沉默多日」說話了　死者父：別再辯

▲孫正敏與親友在漢江酒後離奇失蹤、溺斃，民眾要求當局能釐清真相與死因。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓年僅22歲的醫科男大生孫正敏（손정민，音譯）於4月24日深夜與朋友B某前往盤浦漢江公園飲酒、跳舞，未料卻於隔日凌晨離奇失蹤，最後被發現陳屍漢江，死因判定為溺斃。對此，B某今（17）日透過法律代理人發表聲明，針對16個疑點作出解釋，包括為何丟棄運動鞋、返家時是否知情拿錯手機、與死者生前的交情等。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《News1》報導，B某透過擔任其法律代理人的辯護律師鄭炳元（정병원）17日首度透過聲明傳達相關立場，先前警方取得B某家屬（母親）丟棄B某於事發時所穿運動鞋的監視器影像，孫正敏的父親認為丟棄運動鞋可能與死因有關。

對此，鄭炳元在聲明中表示，「B某的運動鞋老舊，鞋底已磨平、磨破，且被嘔吐物覆蓋，A某的母親當時並不知曉事態的嚴重性，才在孫正敏失蹤隔日將運動鞋和其他垃圾一起丟棄。

B某的手機為蘋果8太空灰，然而對於為何B某返家時拿的是孫正敏的安卓手機，鄭炳元解釋，「B某已經完全不記得當時為何拿的是孫某的手機，且也不記得是否曾使用過孫某的手機。為了不妨礙警方搜索B某的手機，B某沒有申報遺失、也沒有更改電話號碼，平時為了維繫與親友的聯絡，已使用B某母親的名義暫時開通新手機。」

▲盤浦漢江公園。（圖／達志影像）

對於為何隔日清晨時分B某與其父母重返漢江公園，鄭炳元表示，「B某返家時喝得很醉，對於其父親『喝多少酒』、『孫正敏有平安回家嗎』等問題通通回答不知道，當時B某父親判斷，孫正敏可能還醉倒在公園，因此才由B某母親駕車，一家三口返回漢江公園搜尋孫正敏的下落。」

至於與死者孫正敏生前的交情，鄭炳元則表示，兩人交情匪淺，本來就是會兩人單獨出去喝酒的關係，且先前至少有2次一起出國旅遊、國內旅遊也有數次。

對於B某發表的聲明與立場解釋，死者孫正敏的父親透過韓媒《YTN》致電痛批，事發今仍未親耳聽到B某向自己道歉，且聲明根本就是B某為了辯解的一方之詞，在案情搜索上根本毫無幫助。

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