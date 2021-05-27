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輝瑞疫苗團假的！觀光局曝「2違規點」撂狠話：可罰15萬並廢執照

▲▼南韓一名20多歲護理師接種2劑輝瑞疫苗，經過14天後依然確診。（示意圖／路透社）

▲國內疫情嚴峻，國人期待能儘速施打疫苗。（示意圖／路透社）

記者李宜秦／台北報導

近日國內疫情嚴峻，國人殷殷期盼施打疫苗，近日網路上流傳「輝瑞疫苗團21天」行程，到美國打完疫苗後再到安大略Outlet購物、拉斯維加斯、舊金山、聖地牙哥等地瘋玩，交通部觀光局表示，自去年3月19日已暫停旅行社海外出團，且安排施打疫苗非旅行業務，可處最多15萬元罰鍰並廢止營業執照。

觀光局表示，配合中央流行疫情指揮中心對國際疫情發展研判及邊境風險管制等防疫措施，早已於109年3月19日公告暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來臺觀光團體入境，是以在國外團體旅遊禁令尚未解除前（除帛琉外），旅行社不得組團赴國外旅遊。

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▲▼輝瑞疫苗,新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲網路流傳旅行社辦理「輝瑞疫苗美西團」，觀光局表示，若真有此事已違法。（圖／達志影像／美聯社）

觀光局指出，疫苗施打有其專業及相關規定，安排施打疫苗亦非旅行業業務，爰旅行業者如安排辦理前揭旅美疫苗團，依發展觀光條例第55條第1項第2款規定，得處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰；情節重大者，得廢止其營業執照。

觀光局呼籲，旅行業者配合政府政策並遵守相關規定，以免受罰。民眾也切勿聽信假訊息，並加以轉傳。

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