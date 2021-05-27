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美「迷因股」退燒　「華爾街狼王」改砸278億買加密幣

▲▼ 美國著名投資人卡爾‧伊坎（Carl Icahn。（圖／翻攝自Facebook/Carl Icahn）

▲美國著名投資人卡爾‧伊坎（Carl Icahn。（圖／翻攝自Facebook/Carl Icahn）

記者張家瑋／綜合報導

美國著名投資人卡爾‧伊坎（Carl Icahn）26日表示，正在研究如何「大規模」進入加密貨幣市場，最終可能向「某種替代性貨幣」投入超過美金10億元（約新台幣278億元），他認為，替代性貨幣越來越流行，是經濟出現通貨膨脹的自然現象。

綜合外媒報導，伊坎表示，目前正積極研究了比特幣（Bitcoin,BTC）、以太坊（Ethereum,ETH）和整個加密貨幣市場及如何參與其中，他補充說，1美元的價值是多少？美元的唯一價值是您可以用它來納稅，而批評加密貨幣沒有基礎價值的人，都是錯誤的輕率選擇。

伊坎指出，人們正在關注替代性貨幣，是因為有些股票「價格離譜」，不僅是那些價格受到哄抬的「迷因股（meme stock）」，還有基金公司所使用的某些策略。

▲虛擬貨幣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲虛擬貨幣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

美國證券交易委員會（SEC）新任主席詹斯勒 (Gary Gensler) 在26日的聽證會上表示，加密貨幣與特殊目的收購公司（SPAC）缺乏法規監管，恐對投資人造成危害，呼籲國會應重視此事並採取措施，他指出，目前數千種加密貨幣中，大部分是作為證券方式運作，而違法行為不勝枚舉，但目前僅有75件違法行為能依法處理，傳統的證券交易詐欺有證交所可以把關，但在加密貨幣的領域卻非如此，盼能替這種定義模糊的加密貨幣設立明確法規，以保障投資人。

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