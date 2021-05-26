偏愛狗狗幣原因曝　特斯拉執行長：有狗和表情包

▲狗狗幣。（圖／路透）

實習記者巫彥臻／綜合報導

加密貨幣近來再投資界討論度極高，讓外界不禁好奇，自稱「狗狗幣教父」的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）為何偏愛狗狗幣（Dogecoin）？他表示，因為狗狗幣有狗狗和MeMes（類似表情包）。

狗狗幣誕生於2013年12月6日，由IBM工程師Billy Markus推出，他希望通過巨大的發行量從而減小少部分人對幣值的操控，該幣面符號是一隻Doge，起初作為比特幣的改進示範而創立的電子貨幣，但發布之後很快的變成流行，且擁有交易手續費低及易速度快等優勢，更方便進行小額支付。

馬斯克16日在推特上針對比特幣與狗狗幣的優劣發表看法，稱「理想情況下，狗狗幣可以將出塊時間、區塊大小增加10倍，並將手續費降低100倍，然後輕鬆勝出」。

綜合外媒報導，推特名為Dave Lee的網友近日詢問馬斯克，為何在以太坊2.0、Cardano、Solana、Polkadot、IOTA或其他更便宜的加密貨幣中，馬斯克選擇狗狗幣而非其他加密貨幣？馬斯克隨後回答該網友問題，稱「狗狗幣有狗狗和MeMes，而這是加密貨幣所沒有的。」

根據Investing.com數據，截至本文截稿，狗狗幣暫報$ 0.356694 美元。