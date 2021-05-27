LIVE／新北ICU病床全滿！400人北患南送　陳宗彥最新說明

記者張乃文／綜合報導

國內出現新冠本土社區疫情，近日每天新增確診超過300例，疫情較為嚴重的雙北地區醫療量能吃緊，甚至得啟動北患南送機制。不僅台大醫院院長吳明賢昨（26）日發出呼救、據新北市衛生局統計，ICU加護病房也已全滿。面對雙北醫療量能逼近崩潰，副指揮官陳宗彥預計將於今（27）日上午全國防疫會議記者會，進一步說明。

根據中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今（26）日最新公布數據，全台共有378名嚴重肺炎患者，152人為接近呼吸衰竭或呼吸衰竭；使用呼吸器人數從昨天99人增至101人，使用葉克膜人數維持2人。

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吳明賢表示，希望政府重視，這波新冠病患人數實在太多，且重症比例高，加護病房可能都會被塞滿。台大醫院很早就收治100多名新冠個案，重症20多人，收治重症全國最多，已經滿載。院內加護病房不足，甚至有2床成人得改裝兒童負壓加護病房收治，急診也還有重症在等待。

根據新北市衛生局統計，截至26日深夜，專責病床剩194床，使用率約76％。其中，ICU加護病房已全滿，負壓隔離病床剩5床。數據將依疫情、患者移動隨時更動。

除此之外，衛生福利部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬受訪時也提到，目前台中及中部各縣市共收治超過400人，包含輕、重症患者，其中，重症患者為20多人。雖然中南部仍會持續支援北部醫院量能，但醫師坦言，假如情況繼續下去，他估計「一個禮拜」就會達到緊繃。