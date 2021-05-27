「醫療已崩壞」　護理師曝慘況：確診者躺在走廊用氧氣

▲新冠肺炎疫情嚴峻，各地醫院醫療量能緊繃。示意圖與新聞事件無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張鈜閔／綜合報導

「請分享讓中央知道我們最前線已經要崩潰了！」一名基層的醫護人員崩潰喊話「台北急診非常危險！」

台灣新冠確診病例持續增加，近期本土病例已經突破5千大關，國內醫療量能非常吃緊，一名醫護人員在臉書發文求救，指出自己所在的小醫院資源有限，這兩日工作更加令人恐懼害怕。

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原PO表示，現在所有的醫院，只要有發燒症狀的病人一率先在急診室等待採檢、治療或觀察，因為他們的醫院腹地小，所以大家都在騎樓或馬路上的帳篷。

昨日醫院出現6個在喘，快篩陽性的病人，本來全部都在騎樓躺床架用氧氣瓶吸氧氣，結果今天出現了一位病人「是PCR陽性確診個案！」，並將他推到急診室裡面用高濃度氧氣。

原PO表示，他們的急診室只有8張單人床的長方形半密閉空間，「沒有負壓隔離房、沒有抽風設備」，醫護人員們和兩個低血氧、確診個案同處一室，確診的病人一直咳嗽，加上騎樓一樣躺了5個確診個案，醫護人員要不停幫忙更換氧氣瓶，一個小時巡視血氧「根本把急診當加護病房在上！」

原本連絡了EOC、1922、疾管署協助大家轉院，結果全部回覆「沒有醫院可以收」，其中有一位病人還是透過議員關係才轉院成功「不然他一樣還躺在走廊用氧氣！」

夜班的醫生看到大家跟確診個案同處一室的狀況非常火，「病人放在裡面，密閉空間，我們跟他們關一起，只有圍上圍簾根本沒有阻擋病毒，這樣我們暴露在危險之中！這樣根本下班不能回家，會把病毒帶回去給家人。」

就在醫生瘋狂聯絡醫院把最危險的病人轉出去後，另一名病人血氧開始掉，醫師再度打了全台北、新北急救責任醫院20多家醫院，全部沒有醫院可以收，還有醫院指出有救護車丟包病人就跑了，「所有醫院都爆滿，救護車送沒有地方去，到公立醫院沒辦法拒絕，但，醫院已經沒有能量可以接收，救護車也不管了...」

現在有外傷的急診病患也沒辦法看「因為急診裡面塞了確診者」，只能請病人轉到其他醫院，原PO沉痛呼籲「醫療已經崩」、「請大家要健健康康、不要受傷，全台北、新北醫院已經滿到沒辦法接收病人了」

原PO憤怒說「真的很氣中央政府，一直跟大家宣導有很多隔離房，營造的好像很安心，但實際上根本不是這樣！」，再度呼籲「請大家一定要保重...關好家裡的長輩！」、「台北急診非常危險」，表示疫情真的很嚴重，大家都身處很危險的環境之中，「這是上場打仗卻跟敵人同一個驛站的處境」、「請分享讓中央知道我們最前線已經要崩潰了！不要再寫一堆漂亮的數字然後卻是看的到卻吃不到的幽靈床」

▲護理師發文指出「急診醫療已崩壞」。示意圖與新聞事件無關。（圖／記者徐文彬攝）