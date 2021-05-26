林靜儀拿法條打臉林明溱：欺負南投人不懂？還是你代表藥廠？

記者陶本和／台北報導

針對南投縣長林明溱發公文要求疫情指揮中心，開放上海復星集團代理的BNT疫苗。醫師林靜儀26日晚間翻出法規打臉，反問林明溱，是否違反藥事法自行購買疫苗，「是你和你的衛生局長都不懂法律，還是欺負南投人不懂法律？」

▲林靜儀醫師。（資料照／記者曾俊豪攝）



對於林明溱發公文要求「建請貴中心同意開放上海復星集團代理之疫苗」一事。林靜儀表示，南投縣獨立於藥事法之外？南投縣政府要自己給疫苗藥證？南投縣衛生局要自己進行疫苗檢驗？

林靜儀表示，南投縣政府要自己保證疫苗品質，一旦出現疫苗接種不良反應，要用南投縣政府預算予以補償？

林靜儀也拿出「藥事法39條」，其中明確點出，製造、輸入藥品，應將其成分、原料藥來源、規格、性能、製法之要旨，檢驗規格與方法及有關資料或證件，連同原文和中文標籤、原文和中文仿單及樣品，並繳納費用，申請中央衛生主管機關查驗登記，經核准發給藥品許可證後，始得製造或輸入。

另外，還有「藥事法74條」，內容指出，依據微生物學、免疫學學理製造之血清、抗毒素、疫苗、類毒素及菌液等，非經中央衛生主管機關於每批產品輸入或製造後，派員抽取樣品，經檢驗合格，並加貼查訖封緘，不得銷售。

林靜儀說，到目前進口台灣的AZ，未來可能要進來的莫德納，都經過這個程序，難道上海復星集團世界第一強，都不用申請、審核、檢驗？

林靜儀說，林明溱還當過立委，請問縣市可否違反藥事法自行購買疫苗？是你和你的衛生局長都不懂法律，還是欺負南投人不懂法律？還是你們其實是藥廠代表？

▲▼醫師林靜儀拿法條打臉南投縣長林明溱。（圖／林靜儀臉書）

