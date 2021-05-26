快訊／萬華早上快篩陽性率比下午來的高　柯文哲透露關鍵原因

記者蘇晏男／台北報導

台北市新冠疫情持續延燒，尤其以萬華區最為嚴峻，北市公布25日的各快篩站仍有7.4％陽性率。除此之外，對於萬華區早上快篩陽性率比下午高，台北市長柯文哲26日透露箇中關鍵原因，他表示，早上常常是萬華人來篩，到下午常有其他行政區的人、或市府其他機關來做，所以會被沖稀掉。

▲柯文哲。（圖／北市府提供）

指揮中心26日公布，新增302例本土病例，個案分布以新北市152例最多，其次為台北市87例；校正回歸則有331例，以台北市221例最多，其次為新北市102例。台北市政府26日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，萬華地區趨緩，但其他行政區確診數有增加

在記者會上，北市府也公布快篩統計數字，中興278人，剝皮寮286人，和平247人，總計811人，陽性率平均為7.4％柯文哲表示，為了監視整個疫情發展，北市在萬華設三個快篩站，昨天篩檢完成811人，61人是陽性。

柯文哲說，每天做快篩的人，母族群不固定，會有變化，所以大概只能看趨勢，不敢說它一定是完全可類比；北市大概研究一下，以剝皮寮為例，早上快篩陽性率比下午高，因為早上常常是萬華人來篩，到下午常有其他行政區的人、或市府其他機關來做，所以會被沖稀掉，所以也許百分比做出還是7至8％，但事實上，早上跟下午的陽性率不同。

柯文哲仍提醒，昨天快篩陽性率仍有7.4％的人，所以萬華地區還是相當高的比例，不管是有無病症，做出來有7.4％還是相當高，表示萬華地區還是有相當程度的社區感染。

▲台大醫院快篩站。（圖／記者林敬旻攝）