快訊／柯文哲示警：萬華疫情趨緩　其他11行政區「數量增加」

記者袁茵／台北報導

指揮中心26日公布，新增302例本土病例，個案分布以新北市152例最多，其次為台北市87例；校正回歸則有331例，以台北市221例最多，其次為新北市102例。台北市政府26日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，萬華地區趨緩，但其他行政區確診數有增加。

台北市政府26日下午3時30分舉辦防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，預計將針對疫苗、快篩陽性者可居家隔離、紓困措施、北市醫療量能等問題做出回應。

柯文哲公布25日快篩統計數字，中興278人，剝皮寮286人，和平247人，總計811人，陽性率平均為7.4％

柯文哲提及，中央26日公布的確診人數是663例，有11死亡，不過這663裡面，還有所謂校正回歸331例，「所以校正回歸比當日公布的還多，目前這數字本身已經失去實質意義，大概還是要看趨勢比較重要。」

柯文哲說，5月9日至5月15日的總計確診數為561，5月16日至5月22日的確診數總計為782，「這數量還會增加！」因爲中央是以PCR確診才算確診，不像快篩一樣即時，所以這數字不是很準。

柯文哲表示，看趨勢萬華還是最多，從323變成410例，固然萬華有上升，但有一個程度的踩剎車，不是倍數型上升，只是其他11行政區多多少少有上升，「所以在萬華地區應該說趨緩，沒有很快繼續上升，但不可諱言，北市所有其他行政區都有相當程度的病例。」

柯文哲強調，大家不要誤以為目前北市只有萬華是疫區，其他地方還是有感染可能；坦白講超過50例確診要做疫調很困難，憑良心而言，整個疫情在北市沒有爆炸性成長，但數量有增加，感染到發病大概要7天，發病到被篩檢出來、PCR做出來要報中央，大概現在平均做檢查到報告是超過5天，且大部分人不是發病做篩檢。

指揮中心26日表示，新增302例本土病例，為158例男性，144例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月8日至5月25日；個案分布以新北市152例最多，其次為台北市87例，桃園市21例，基隆市13例，台中市9例，新竹縣4例，屏東縣、雲林縣、台南市、宜蘭縣、高雄市及彰化縣各2例，花蓮縣、嘉義市、台東縣及連江縣各1例。

指揮中心提及，校正回歸個案331例中，為160例男性、171例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月13日至5月25日；個案分布以台北市221例最多，其次為新北市102例，桃園市3例，基隆市及台中市各2例，苗栗縣1例。

▼柯文哲。（圖／北市府提供）