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落實工廠防火管理　並注意工地施工中勿留火種

▲台南市近日發生多起工廠火災，消防局呼籲，落實防火管理及工地施工用火用電安全，以達預防火災之目的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市近日發生多起工廠火災，消防局呼籲，落實防火管理及工地施工用火用電安全，以達預防火災之目的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市近日發生多起工廠火災，經調查起火原因可能有遺留火種、電氣…等因素；台中25日亦發生施工工地起火案件，台南市消防局呼籲，落實防火管理及工地施工用火用電安全，以達預防火災之目的。

台南市長黃偉哲指出，工廠或公共場所業主應落實防火管理制度，除平日維護消防安全設備外，應加強用火、用電之監督管理，減少因用火、用電不慎所引發之火災，並定期實施滅火、通報及避難逃生等防災應變之教育訓練，以維護公共安全。

▲台南市近日發生多起工廠火災，消防局呼籲，落實防火管理及工地施工用火用電安全，以達預防火災之目的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局長李明峯表示，歸納建築工地火災常見的火災起火原因有施工不慎、菸蒂、電氣因素或人為縱火等，為防範建築工地火災之發生，應注意下列事項：電銲、乙炔或金屬研磨等容易產生火花之焊接或切割施工，應將附近之可燃物移除，或採用不燃材料或防焰帆布披覆或區劃，予以有效隔離，並派人看守；焊接或切割施工完成後，應徹底檢查，以確認並無火花掉落燜燒之情形。

建築工地應設置吸菸區，於指定之吸菸區吸菸，菸蒂丟棄於菸灰缸或裝水之金屬容器內，並按時清理，避免與日常垃圾（便當盒、保麗龍等）存放處理。

適當配電設施，由於建築工地多為「臨時電」，且用電多為大型機具，因此，電源使用勿過載，電線勿受壓受損致半斷線或塑膠被覆絕緣受損，插頭插於插座要牢固以避免接觸不良，插頭經常擦拭清理以避免積汙導電，並避免雨水或水源侵襲，設置過電流保護裝置及漏電保護裝置。

▲台南市近日發生多起工廠火災，消防局呼籲，落實防火管理及工地施工用火用電安全，以達預防火災之目的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

建築工地可燃建材及可燃廢棄物應妥適存放、管理，易燃物品應隔離儲存。為防止縱火，建築工地應門禁管理，並派保全人員確實執行，建議裝設監視器設備。適當位置設置滅火器等簡易消防安全設備，隨時應變初期滅火。訓練員工滅火、通報及避難引導等防火管理教育訓練，避免因工地火警造成傷亡情況。

為保障施工中人員安全及避免財產損失，在建築工地施工時，應於下班前30分鐘落實檢查用火用電安全，並確實管理人員、物品，以確保建築工地施工順利、安全。

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