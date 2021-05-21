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工人脫口罩抽菸被罰！　「工地內也要抓」照片引發論戰

▲▼不戴口罩就罰！新北警進工地取締遭怨「小題大作」。（圖／翻攝自爆料公社）

▲員警進入工地開罰工人「未戴口罩」，網友質疑執法太嚴格。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

本土新冠肺炎疫情爆發，全國提升到第三級警戒，民眾外出必須全程戴，違規最高可開罰1.5萬元。新北市三重19日發生一起違規事件，有3名工人在工地「脫口罩吸菸」，被巡邏員警依法開罰，事件立刻在網路引發討論，有人認為是否執法太嚴格，也有人支持警方開罰，「病毒傳染又不會挑地點」。

網友在臉書社團「爆料公社二館」指控，員警19日在沒戴工程安全帽、沒穿安全鞋的情況下，不顧勸阻執意進入到三重某工地，開罰未戴口罩的工人，質疑警方執法太嚴格。照片中可以看見，2名員警進入工地正在開出罰單，另一張照片則是工人拿著罰單，面對鏡頭比出不雅手勢，似乎對警方開罰感到不滿。

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照片曝光後，隨即被轉貼到各大社團，引起許多網友熱議，有人覺得警方太嚴格，「工地內也要抓，那要勞工怎麼帶，只要一流汗，口罩一定全濕啊，上工一天是要換幾個」、「大熱天要怎麼呼吸，特別是還要工作」、「辛苦工人了」、「防疫很重要我知道，但全台灣勞工那麼多，有人有解決方案嗎」。

也有許多人支持警方開罰，「病毒才不會管你是在什麼地方，做什麼工作，只要是人，它就有辦法讓你感染」、「罰得很好」、「疫情持續擴散，工作戴口罩固然辛苦，但是如果不忍耐，一旦全國封城了，別說戴口罩，連工作機會都沒有」、「等到確診就知道了」、「難怪台灣守不住，就是這種人」。

全國19日進入第三級警戒，民眾外出必須隨時戴口罩，違規得依《傳染病防治法》開罰3千至1萬5千元，而且沒有勸導期，除了衛生相關單位人員可以開罰外，新北市政府已經委請警方及區公所協助開罰，一切以防疫為優先，呼籲民眾勿以身試法。

 
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