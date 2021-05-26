驚險！北市婦頂樓尋短身體懸空　勇女警猛拉手腕搶救

記者張君豪／台北報導

台北市文山區日前發生一起女子攀爬上4樓屋頂揚言跳樓輕生，警轄區文山二警分局萬盛所警員獲報趕赴現場救人，打算跳樓輕生的曾姓女子（55歲）因細故和家人爭吵，一時想不開爬上自家公寓4樓頂樓打算跳樓尋短，當時曾女已經身懸頂樓女兒牆外險象環生，所幸警方派員上前溫言關懷，並趁她注意力鬆懈將她救下樓頂，成功阻止憾事發生。

▲萬盛所警員24日在興隆路一段成功救回打算跳樓尋短的曾姓婦人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲萬盛所警員林志信、黃敏惠、蘇瑞鵬24日在興隆路一段成功救回跳樓尋短的曾姓婦人。（圖／記者張君豪翻攝）

萬盛所警員林志信、黃敏惠、蘇瑞鵬24日傍晚進行轄區巡邏時接獲民眾報案，位於轄區興隆路一段的舊公寓4樓頂有女子攀爬上屋頂打算跳樓輕生，警方立刻趕赴現場救援，當時曾女已經爬到女兒牆外側、身體懸空，女警黃惠敏上前關懷，並在曾女快掉下樓時一把將她抓住。

當時曾女全身整個懸空，只剩黃員一手抓住她手腕，命懸一線，3警費了九牛二虎之力才把在鬼門關前的曾女拉回屋頂，警方不斷勸慰她放鬆心情，並顧慮她人身安全緊急呼叫119救護人員將她送醫觀察，並通知社工人員進行訪視輔導。

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