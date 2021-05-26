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「北病南送」巴士頻進出　嘉義檢疫所周圍居民人心惶惶

▲嘉義縣檢疫所。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣檢疫所。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全國疫情嚴峻，各地集中檢疫所設置及收容再度引發民眾關切，嘉義縣兩處檢疫其中一處日前防疫巴士頻頻進出，是否影響周邊住家，讓當地居民議論紛紛，雖然嘉縣府頻頻喊出加強檢疫所垃圾運載、擴大周邊環境消毒範圍及次數，也針對民眾關切防疫所下水道防疫作為做出回應，但仍讓居民人心惶惶。衛生局表示，新冠肺炎屬口沫、接觸傳染，強力呼籲民眾應落實戴口罩勤洗手，減少不必要的移動更為重要。

▲嘉義縣檢疫所。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣檢疫所外隔離帳篷相當醒目。（圖／記者翁伊森攝）

新冠肺炎疫情爆發以來，中央疫情指揮中心109年於嘉縣徵收一商旅、一學校作為集中檢疫所，為中央統一調度運用，收容對象包括1.入境後須集中檢疫之旅客。2.確定病例密切接觸者或自流行地區入境，居家檢疫或隔離期間未遵守相關規範者。3.經地方政府協調後仍無居家隔離/居家檢疫處所者等。

台灣本土疫情案例近期爆增，民眾擔憂是否增加集中檢疫所周邊住戶染疫風險，縣府特別加強該場所周邊環境管制，擴大消毒範圍，並由每天1次，增加為早上上班前、晚上民眾倒垃圾前各1次，並輔導負責單位，針對收容民眾送達後，車輛清消及裝備卸除移至空曠處，檢疫收容所產出垃圾，由管理單位接洽甲級廢棄物處理公司處理，以最高規格處理，減少民眾擔憂。

▲嘉義縣檢疫所。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣檢疫所有專屬車道。（圖／記者翁伊森攝）

衛生局長趙紋華表示，集中檢疫所收住，均由中央疫情指揮中心統一調度，皆有嚴格規範與流程，所有收容民眾入住後即不能外出，僅能停留於房間內，並於入住後隨即進行相關動線消毒，所有的防疫作為，都是在防堵可能社區傳染。

趙紋華指出，縣府除密切掌控疫情及醫療整備外，也隨時向中央反映需求，防疫是同島一命，呼籲民眾配合政府政策，也務必落實出門戴口罩、勤洗手，避免不要的移動更為重要，無須過於恐慌。

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