幼兒園停課半個月「學費還是要繳」！北市教育局：只有4種費用能退

▲學童停課不停學，在家上課 。（圖／記者姜國輝攝）



記者許展溢／台北報導

律師林智群今（26日）在臉書發文提到，收到幼兒園繳了超過萬元的學費，這半個月停課，結果只退1900元訊息，查了台北市幼兒園收退費辦法第8條第2項規定，因為疫情停課，只退午餐費、點心費、活動費跟交通費，其他不退費，台北市教育局今證實確實只能退這4種費用。

台北市教育局副局長陳素慧受訪說明，幼兒園從5月18日開始停課至 6月14日，5、6月份退費「只能退已經繳的午餐費、點心費、交通費跟活動費」，這4種費用總額加起來除以21天，再乘以要退費的天數（停課天數）。陳素慧進一步說明，至於其他學費、月費，尤其像私立幼兒園，通常都會簽一年教保服務契約，幼兒園事先必須聘老師、租場地、買設施和設備，包括教材等才能經營，再將這些費用分成12個月，現在因疫情停課，不可能去說是幼兒園不服務，因此只能依比例退小孩每天在園區會使用到的服務次數費用。

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至於補習班，陳素慧說，補習班教學工作，如果可以在線上進行教學服務，原則上不能退，但若學生、家長認為當初就是要上實體課，不想要線上，能跟補習班商量，看是要往後延，或按比例退費。 安親班部分，主要提供的是照顧，沒有來就不用照顧，因此安親班部分完全按比例退費。

陳素慧強調，以上都是雙方可協議溝通，當初一定會簽訂合約，屬於一種消費行為，家長可再看看合約，只是在疫情關係下，是政府規定不能有實體課聚集，不可以歸咎業者不提供服務，因為這不是他們責任。