　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幼兒園老師未婚懷孕！傳統媽開轟「毀莊嚴形象」：怎麼教好小孩

▲「南海路高中11項傳說」透露了老師們的辛酸。（圖／取自免費圖庫Pxhere）

▲家長發現幼兒園老師未婚懷孕，表示相當不能接受。（示意圖／Pxhere）

網搜小組／鄺郁庭報導

有些家長會因為老師的私生活，就認為對方不適合教自己的小孩，甚至覺得會「帶壞孩子」！就有位媽媽投稿「靠北幼稚園」，抱怨「最近孩子的老師年紀非常輕就未婚懷孕了」，直呼老師這個職業應該是專業、莊嚴，這樣根本教不好孩子何謂安全性行為，大批「這不是吃麥當勞這種小事而已。」話題引發爭議。

這位家長文中提到「老師年紀非常輕，就未婚懷孕了」，說她了解現在很多人都未婚懷孕，但「老師這個職業本身有它高專業的莊嚴形象」，認為誰都可以未婚懷孕，可是以老師這種特殊職業來說，她覺得不妥當。

[廣告]請繼續往下閱讀...

家長更批評道，「這樣要怎麼教好孩子安全性行為？小孩也會覺得老師都可以，為什麼我不行？」最後她還強調，未婚懷孕不是決定吃麥當勞這種小事，而是影響一輩子的大事，「不好意思我是個傳統的媽媽，我無法接受老師這個職業未婚懷孕！」

▲小孩,孩子,兒童,幼稚園,幼兒園.。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲該位媽媽認為老師未婚懷孕，會影響小孩「老師都可以，為什麼我不行？」（示意圖／Pixabay）

貼文一出，不少網友不以為然，「孩子態度是來自父母，非全然是環境，過份焦慮或偏見，會錯失許多美好的事物」、「我就是幼兒園老師，這跟教育孩子有什麼關係」、「老師只是一個職業，道德是拿來要求自己，不是拿來檢討別人」、「老師如果是真心對待您的孩子的，這樣就足夠了吧！」

還有人忍不住狠酸，「我無法接受老師一個禮拜只大便一次，肚子有宿便會影響教學品質」、「妳是選老師還是選聖母」、「台灣是海島，海岸線很長很寬」。文章甚至釣出知名網紅作家「我是小生」回覆，「還好妳有把小孩送幼稚園，教小孩對妳來說可能還太難了。」

ET快訊
已婚助教猛追大學校花！　3度拐騙到墾丁性侵
大陸萬人路跑20人死亡！　突降暴雨冰雹多人倒地
全國3級警戒「延長至6／8」？　陳宗彥4分鐘又改口
陳珮騏「11人慶生照」 被疑違規！哭臉吐實情：工作之餘切蛋糕
母發燒2天確診病逝雙和醫院！　女兒隔離見不到最後一面
「單純漏登400例算小事！」權威醫師揭危機：有通知他們要隔離

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

常客留紙條「您撐住」　1約定暖炸！小吃攤老闆：看完眼淚流下來

房東怕染拒租「室友也趕人」！　北漂護理師淚：下班有床睡是奢侈

「這兩周最重要關鍵」曝　女醫揭現在防疫該做一件事

幼兒園老師未婚懷孕！傳統媽開轟「毀莊嚴形象」：怎麼教好小孩

校園疫情／全台學生確診已有106例！　24小時內又增17人

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

網售超搶手「機能防護夾克」是詐騙　長榮航空報警：早就賣光

外食族學做菜切到手！急診醫忙採檢　還要「縫手指」：心情阿雜

今日疫情／北市刑大小隊長確診！又2偵查佐「快篩陽性」無症狀

快訊／昨增321+400「今日繼續校正回歸？」　陳時中14:00親自說明

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

耍帥玩高空彈弓椅 「假牙慘噴飛」 他露奧斯卡等級絕望臉...網笑噴

午餐時間到！小白狗「嘴叼便當」開心穿梭巷弄...網笑：自己買的？

《全明星》GoRed加入江宏傑直播　王家梁聽爸爸經..曝婚禮細節

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

常客留紙條「您撐住」　1約定暖炸！小吃攤老闆：看完眼淚流下來

房東怕染拒租「室友也趕人」！　北漂護理師淚：下班有床睡是奢侈

「這兩周最重要關鍵」曝　女醫揭現在防疫該做一件事

幼兒園老師未婚懷孕！傳統媽開轟「毀莊嚴形象」：怎麼教好小孩

校園疫情／全台學生確診已有106例！　24小時內又增17人

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

網售超搶手「機能防護夾克」是詐騙　長榮航空報警：早就賣光

外食族學做菜切到手！急診醫忙採檢　還要「縫手指」：心情阿雜

今日疫情／北市刑大小隊長確診！又2偵查佐「快篩陽性」無症狀

快訊／昨增321+400「今日繼續校正回歸？」　陳時中14:00親自說明

防汽車旅館成防疫破口　桃園市祭最高2.5萬獎金鼓勵民眾檢舉

常客留紙條「您撐住」　1約定暖炸！小吃攤老闆：看完眼淚流下來

目擊街友沒戴口罩！警攔人下秒結果大翻轉　陳其邁讚：這樣就對了

不斷更新／金融業確診不斷　上市公司員工染疫全盤點　

金門彈子房「逆時中」！假關門真營業　18男女群聚拒開門

房東怕染拒租「室友也趕人」！　北漂護理師淚：下班有床睡是奢侈

「這兩周最重要關鍵」曝　女醫揭現在防疫該做一件事

叫外送在家喝！麻古茶坊「楊枝甘露2.0、芝芝芒果果粒」回來了

幼兒園老師未婚懷孕！傳統媽開轟「毀莊嚴形象」：怎麼教好小孩

全球一命！　專家：疫苗與變種病毒決戰今年疫情

爆乳泰妹炫富揪姊妹撈金　警直搗苗栗西勢美逮人

生活熱門新聞

新北阿嬤被告知確診！職員聽回應秒泛淚

羅一鈞驚人背景曝：跳級上台大　醫學背景紮實

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

降2級或升4級？「預測指標」曝　醫最擔心這縣市

全台中獎！梅雨滯留鋒面要來了　周一晚起徘徊台灣上空

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

住家1樓開鎖店…關門吃飯遭開單「沒戴罩」！

雙北都破千！今年2645例本土最新地圖　5縣市一夜變色

不屑校正回歸造樣造句被玩翻　醫護粉專：也好啦！

被爆加強情蒐「網友討論校正回歸」　調查局澄清了

陽明山晚間直擊　罵完通通不敢了

檢驗科內部「堆滿檢體照」曝光　醫技老師一番話讓2萬人朝聖

凌晨連3震！　最大規模4.4、最大震度4級

防疫女神「發票論」解釋「校正回歸」

更多熱門

相關新聞

「遠距上課」挑戰教學創意！ 籃球竟能這樣教　

「遠距上課」挑戰教學創意！ 籃球竟能這樣教　

近日新冠肺炎本土案例不斷增加，雙北在17日宣布高中職以下學校停課後，全台也在昨天（19日）進入停課階段。不過「停課不停學」，老師們皆改採「線上教學」方式授課，而這從未有過的教學模式，也讓不少人好奇體育課、家政課或是美勞課怎麼辦？

停課首日到校率1.26％　潘文忠：老師可在家線上教學

停課首日到校率1.26％　潘文忠：老師可在家線上教學

辣媽嗨送「套套潤滑液」　16歲兒笑了

辣媽嗨送「套套潤滑液」　16歲兒笑了

女同事想請防疫照顧假「老闆不給過」

女同事想請防疫照顧假「老闆不給過」

小孩停課沒人顧　綠委喊話中央：讓家長居家辦公

小孩停課沒人顧　綠委喊話中央：讓家長居家辦公

關鍵字：

幼兒園未婚懷孕老師安全性行為家長靠北幼稚園

讀者迴響

熱門新聞

新北阿嬤被告知確診！職員聽回應秒泛淚

北市2警勸戴口罩被砍頸濺血

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！

528後繼續停課？侯友宜回應！

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

饒河夜市「攤商包場」！整條街剩一人

采子Clubhouse出聲　我只是想唱歌

羅一鈞驚人背景曝：跳級上台大　醫學背景紮實

遊客狂湧「陽明山、合歡山」　網見停車場滿了

柯P圖解「校正回歸」：中央別創新名詞

信義區救護車車禍　傷者割腕又遭撞

降2級或升4級？「預測指標」曝　醫最擔心這縣市

全台中獎！梅雨滯留鋒面要來了　周一晚起徘徊台灣上空

丫頭穿防護衣出門被揪1細節：危險

全國3級警戒「延長至6／8」？陳宗彥4分鐘即改口

更多

最夯影音

更多
女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？

女鼠薯？宛宛兒遭嗆「好肥」暴怒了　開譙：吃到你的飯，還是喝到你家的水？
三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

三寶開車卡在分隔島輪胎狂自轉 動彈不得網笑：愛的魔力轉圈圈

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

新北「短裙妹」遭左切機車撞倒！　美腿在馬路磨擦...網直呼：好痛

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

女兒韓菲「翻唱白藝潾夯曲」王中平伴奏！　自彈自唱《可惜沒如果》《戒菸》好好聽

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

「中和方唐鏡」妻道歉遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面