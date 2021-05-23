幼兒園老師未婚懷孕！傳統媽開轟「毀莊嚴形象」：怎麼教好小孩

▲家長發現幼兒園老師未婚懷孕，表示相當不能接受。（示意圖／Pxhere）

網搜小組／鄺郁庭報導

有些家長會因為老師的私生活，就認為對方不適合教自己的小孩，甚至覺得會「帶壞孩子」！就有位媽媽投稿「靠北幼稚園」，抱怨「最近孩子的老師年紀非常輕就未婚懷孕了」，直呼老師這個職業應該是專業、莊嚴，這樣根本教不好孩子何謂安全性行為，大批「這不是吃麥當勞這種小事而已。」話題引發爭議。

這位家長文中提到「老師年紀非常輕，就未婚懷孕了」，說她了解現在很多人都未婚懷孕，但「老師這個職業本身有它高專業的莊嚴形象」，認為誰都可以未婚懷孕，可是以老師這種特殊職業來說，她覺得不妥當。

[廣告]請繼續往下閱讀...

家長更批評道，「這樣要怎麼教好孩子安全性行為？小孩也會覺得老師都可以，為什麼我不行？」最後她還強調，未婚懷孕不是決定吃麥當勞這種小事，而是影響一輩子的大事，「不好意思我是個傳統的媽媽，我無法接受老師這個職業未婚懷孕！」

▲該位媽媽認為老師未婚懷孕，會影響小孩「老師都可以，為什麼我不行？」（示意圖／Pixabay）

貼文一出，不少網友不以為然，「孩子態度是來自父母，非全然是環境，過份焦慮或偏見，會錯失許多美好的事物」、「我就是幼兒園老師，這跟教育孩子有什麼關係」、「老師只是一個職業，道德是拿來要求自己，不是拿來檢討別人」、「老師如果是真心對待您的孩子的，這樣就足夠了吧！」

還有人忍不住狠酸，「我無法接受老師一個禮拜只大便一次，肚子有宿便會影響教學品質」、「妳是選老師還是選聖母」、「台灣是海島，海岸線很長很寬」。文章甚至釣出知名網紅作家「我是小生」回覆，「還好妳有把小孩送幼稚園，教小孩對妳來說可能還太難了。」