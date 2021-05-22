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違反防疫開罰不手軟　台南首間補習班違規上課移衛生局開罰

▲近期疫情日趨嚴峻，台南市長黃偉哲表示，協助核發受影響事業證明，讓台南市企業渡過受疫情影響的難關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市教育局長鄭新輝指出，5月21日查獲柳營1家補習班繼續招收學生上課，明顯違反規定，在完成蒐證後，將依規定移送衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國內防疫警戒已全面提升到第3級，為避免群聚傳染風險，自5月19日起至5月28日止，各短期補習班、兒童課後照顧中心需全面配合停課，台南市教育局積極派員巡查補習班有無違反防疫規定者，訪查人員於5月21日查獲柳營1家補習班繼續招收學生上課，明顯違反規定，在完成蒐證後，將依規定移送衛生局裁罰。

黃偉哲市長表示，近期國內疫情發展嚴峻，對潛在的傳染風險人人都要有高度的警覺性，南市配合中央防疫全面升級，各級學校、短期補習班及課後照顧中心皆已全面停課，教育局和學校為落實停課不停學，也規劃各種自主學習模式並推出公版線上直播課程。各補習班為密閉空間，更不宜讓學生群聚上課，若不停學也應改採線上遠距教學。為守護每位市民的健康，市府對違反規定者將會依規定開罰不手軟，希望大家齊心防疫，早日度過難關。

教育局表示，為落實短期補習班、兒童課後照顧中心全面停課的防疫規定，在宣布全面停課後，教育局隨即公告並加強巡查是否有如實停課或採遠距教學，截至5月21日已巡查75家補習班及課後照顧中心。5月21日查獲柳營區某補習班仍有學生到班群聚上課，下周會將蒐證資料移由衛生局依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第16條第3款規定，處新臺幣5萬元以上，100萬元以下罰鍰。

教育局強調，補習班如有行政人員到班，也應落實生病不上班、全面戴口罩、量體溫、空間消毒、勤洗手等基本防疫規定。有關學生停課衍生的退費問題，補習班應依短期補習班設立及管理準則第25條規定，按剩餘課程比例退還當期開班已繳之費用，但經學生同意以補課或其他調整上課方式者不在此限。課後照顧中心則依定型化契約應記載及不得記載事項規定，依比例將剩餘服務天數之款項退還。

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