教保人員被逼少領薪資！教團怒：理由竟是「業務緊縮營運困難」　

▲全教總強烈呼籲，政府單位應嚴格稽查違法業者有哪些。（圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者許展溢／台北報導

台灣過去一週因新冠肺炎疫情快速升溫，教育部宣布全國高中以下學校、補習班與安親班等停止到校，停課不停學，不過，全國教師工會總聯合會今（23日）指出，這一週以來不斷獲知有許多私立，甚至也有非營利幼兒園，透過強迫教保人員請事病假，刻意不給付這段期間之薪資，另一方面又要求幼兒園教保人員需了解幼生狀況並提供遠距學習活動，嚴重剝削教保人員權益。

全教總提到，園方理由竟是「因幼兒停止到校需退費，將影響房租、水電等營運成本，造成園方經營虧損，要求教保人員共體時艱。」，這是嚴重傷害勞動權益的違法作為，更有私立的幼教協會等制定樣板文件，提供各私幼可以運用，無良資方串聯集體打壓教保人員。

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全教總表示，依照教育部5月21日相關公文規定，至5月28日幼兒園的停課期間，園所只需退餐費、點心費和交通費，並不用退學費，故仍應支應教職員之薪資，且不得要求其請無薪假，目前整體停課狀況並未到達業務緊縮營運困難的狀況，且教保人員在這幾天均是積極防疫，怎麼可能會有縮減工時之適用情事？

全教總強調，在成本完全沒縮減情況，停課不過才一週，這些惡質園所竟然就用「業務緊縮營運困難」當作藉口，逼迫現場的教保人員減少工時並少領薪資，真可說是無良老闆的模範代表，質疑不能照顧好一線教保員無良業者，怎麼可能真正用心在幼兒教育上？

全教總強烈呼籲，政府單位應嚴格稽查這些違法業者，並公布其名單，讓幼兒家長、教保人員和社會各界知道，是哪些業者在這種全國同島一命的重要時刻，竟還只想著自己的經營利潤，搶賺「教保人員薪資財」，一手賺家長的學雜費，一手剋扣教保人員的薪資。