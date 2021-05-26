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韓國瑜愛店遭爆「資遣所有PT人員」　高雄勞工局稽查結果曝　

▲韓國瑜的愛店被爆料因為疫情關係，資遣裡頭的PT人員 。（圖／翻攝《爆料公社》公開板）

▲韓國瑜的愛店被爆料因為疫情關係，資遣裡頭的PT人員 。（圖／翻攝《爆料公社》公開版）

記者吳奕靖／高雄報導

臉書知名社團《爆料公社》有一名網友貼出在高雄某一家知名汕頭火鍋店，同時標注了韓國瑜的愛店，因為疫情的關係資遣了旗下餐廳裡所有計時人員，還把門市的正職轉成計時人員，並且要員工把特休都休掉，加班的假也要休掉，再做一休一等，爆料網友說得煞有一回事，不過高雄市勞工局上門稽查後表示：尚未發現違法事項。

一位網友25日在《爆料公社》發文，表示一家前高雄市長韓國瑜的最愛火鍋店，因為疫情的關係資遣旗下餐廳裡頭的計時人員，正職轉計時，除了要求特休要休完、加班積假也要休完，另外還要做一休一，甚至辦公室的員工都轉成日薪，有上班才有薪水，而且老闆還要求員工簽署月薪轉日薪的同意書，不簽的話視同離職。

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▲韓國瑜的愛店被爆料因為疫情關係，資遣裡頭的PT人員 。（圖／翻攝《爆料公社》公開板）

▲韓國瑜的愛店被爆料因為疫情關係，資遣裡頭的PT人員，自稱員工的網友回應   。（圖／翻攝《爆料公社》公開版）

這名網友還說去年就已經裁過一波人，其中有一個員工被裁了之後，兩三個月生意變好又把他找回來，結果這次裁員又把他裁了。文章一貼，立刻讓其他網友議論紛紛，甚至有一名自稱是在職員工，他說：「沒有人願意看到疫情的發生，今天一發布三級警戒延長的消息，甚至有些老闆直接宣布全體資遣，那大家都沒有工作做，現在減少工時也能減少公司負擔，但確保能留下來的同仁，每月還是能領到薪水養活自己，難道這樣不好嗎」？

對此高雄市勞工局前往了解後回應：「勞工局26日派員入場查處，初判尚未發現違法事項，且亦未接獲該餐飲業者資遣通報。現場已諭令雇主，若有法定資遣員工的情事，須依規定辦理通報及發給資遣費，以維護勞工權益」。同時強調「事業單位如受疫情影響，可依規定與勞方協商，同意暫時縮減工作時間及減少工資(每月仍不得低於基本工資24,000元)，並以書面通報勞工局」。

▲韓國瑜的愛店被爆料因為疫情關係，資遣裡頭的PT人員 。（圖／翻攝《爆料公社》公開板）

▲韓國瑜的愛店被爆料因為疫情關係，資遣裡頭的PT人員 。（圖／翻攝《爆料公社》公開版）

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