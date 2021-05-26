「台灣死亡數正要開始！」柯文哲批酈英傑：我們萊豬吃了、軍火也買了

記者袁茵／台北報導

台灣本土疫情爆發，疫苗供不應求，美國在台協會（AIT）處長酈英傑26日表示，美國總統拜登（Joe Biden）先前宣布將釋出的疫苗仍在擬定如何分配，台灣確診數相較全球仍屬較低，鄰近國家近來疫情也有升溫狀況。對此，台北市長柯文哲說，萊豬吃了、軍火也買了，「所以呢？」

柯文哲26日主持防疫記者會，被問到25日呼籲中央採購國際現貨疫苗，是否指的是BNT疫苗？以及酈英傑稱台灣確診數較低，言下之意似乎不認為台灣有迫切需要疫苗。

對此，柯文哲指出，「當然要跟印度比起來，我們現在死亡人數才要開始而已。」他身為一個台北市長，不願意對另外一個國家的大使在此講話做批評，但是「萊豬也吃了，軍火也買了，啊所以呢？他的意思是說，你們才死11個而已，不算多。」

柯文哲說，台灣的狀況，台灣自己要去解決，他知道台灣在國際困難，且這叫「優先順序」，對美國來講有所謂優先順序，就算美國有疫苗，一定是國內先打，打完後台灣也不見得在優先順序上面。

柯文哲表示，有時候自己問題要自己想辦法解決，國際現貨並不只有BNT疫苗，國際疫苗可買的很多，中央政府要想清楚 怎麼處理，「但我明白跟你講，我作為一個醫學專家，如果按照這情形拖到9月初，且6、7、8月都是這個局面，且要知道這幾乎是維持自動自發封城，一旦解封，感染數字一定爆發，會沿路死下去！」

柯文哲提及，加上醫院能量全去處理新冠肺炎，可是醫院還有其他疾病，但幾乎整個醫院其他疾病都停下來了，這是要嚴肅面對，「你就講清楚，疫苗到底何時來？」

▼柯文哲。（圖／北市府提供）