確診者vs.正常人！「肺部恐怖對比」照片曝　醫生：有不可逆傷害

記者趙蔡州／綜合報導

台灣本土疫情嚴峻，確診及死亡人數每天都在增加，一名醫師日前在網路分享一組照片，內容是新冠確診者與一般人的肺部X光片差異，貼文立刻引發網友熱烈討論，也好奇差異的部分會出現什麼不良影響。新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳表示，一旦演變成重症，可能會造成不可逆的傷害，後半人生可能都要帶著氧氣筒了。

▲醫師分享新冠肺炎確診者與一般人的肺部X光片差異，在網路上引發熱議。（圖／東森新聞）

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有醫師在網路分享一名新冠肺炎高齡確診者的肺部X光片，對比一般正常人的肺部X光片，可以明顯發現肺部「白了一片區域」，看得出來病人的狀況並不樂觀。醫師柳朋馳解釋，「那位醫師提供的X光片來看，兩側都已經白掉了，就是我們所謂實質化的情況，整個肺部支氣管呼吸道，裡面都是痰液跟積液，情況就是一定是很糟」。

他指出，若只單看X光片，就要判斷患者是否罹患新冠肺炎，其實是相當困難的，因為病毒性所造成的肺炎，都會造成瀰漫性的感染，像SARS病毒與新冠病毒都是類同。他說「X光的表現……，尤其是輕症或是無症狀的，七到八成都是正常的，很多是後面變成重症，才看得出來這樣的（照片中全白的情況）變化」。

他表示，初期新冠肺炎患者的X光片可能看不出差異，但一旦演變成重症，出現一大片白色的情況，可能就會造成不可逆的傷害，「大部分會發生重症，決定你是不是能存亡，大部分是在你感染後的三周」、「可能就在一周內，看到他的病情急轉直下，肺泡裡面都是積液，通氣量更糟」、「重症痊癒後，他的後半人生可能要帶著氧氣筒」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。