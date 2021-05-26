宅家防疫停車費成破口「狂流血」　高市綠議員喊：收費減半！

▲高雄市議員黃文益喊話市長：停車格收費減半 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

疫情進入三級警戒，中央流行疫情指揮中心希望民眾減少不必要的移動，不少高雄市民反映為了配合此一政策，導致路邊停車費用大幅增加，高雄市議員黃文益強調，非常時期就該拿出非常做法來因應，許多商業活動在進入三級警戒後已呈停滯狀態，現在交通局該考慮的不應是周轉率，而是如何減輕人民負擔。

黃文益指出，交通局聲稱計時收費停車格多設於商業活動頻繁路段，調降計時收費費率將減少停車周轉，且反倒會鼓勵民眾出門停車消費，無助於防疫。然而，高雄市區本來就有一般停車空間供需失衡的問題，而且商業區周邊仍有許多住宅，住戶也一定會使用到路邊停車格，如今商業活動已在疫情下大幅減少，周邊住戶的停車需求相對提高之下，交通局在三級警戒期間應暫時放下收費停車格的收入考量，優先配合民眾需求，對計時停車格的收費規劃作出調整、因應。

對於交通局憂心民眾把計時收費停車格當成自家停車格使用，黃文益表示，縱使計時停車格收費減半至每小時15元，以現行計費時間核算，停放一整天也要180元，一個月下來就要5400元，遠比一般包月停車費還要貴，應不會有民眾把計時停車格當成自家車庫來長期停放，因為根本不划算，請交通局不要不食人間煙火，在非常時期就該拿出非常做法來因應！

▲高雄市議員黃文益喊話市長：停車格收費減半 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

黃文益提到，到去年底為止，全高雄市大約有5.1萬個路邊停車格，包含約1萬個免費停車格、約2.5萬個計次收費停車格、約1.6萬個計時收費停車格，以及約720個高費率停車格，也就是說有超過3成的路邊停車格是採計時或高費率計費，民眾在正常情況下開車上班，並不會刻意把車長時間停在計時停車格，但現在有人暫時停業、停工在家，有人則配合異地辦公、分流上班等政策，有時大白天就必須把車子停在計時收費停車格裡，對一般市井小民而言，將形成一筆不小的開銷。

黃文益強調，如果自家有停車位，不會有人想把車子停到路邊收費停車格去，而且現在多數民眾都是出於防疫需要而宅在家，也不至於因為商業區計時收費停車格的費率調降，就特地出門消費，請交通局苦民所苦，不要拿一般情況下的做法，與非常時期的做法相提並論！

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