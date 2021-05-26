台中夜唱團「斜對面」包廂女也確診　13人實名制亂寫　中市重罰！

記者董美琪／綜合報導

台灣新冠疫情26日11人死亡，成單日新高！台中市美樂地KTV群聚案又延燒到第3間包廂，中市府公布，朝陽包廂斜對面的中科大團也有女大生（案6100）確診，累計此次KTV傳播鏈已造成18人染疫，由於在匡列採檢過程中，發現有13人實名制登記不實，一度聯絡不上，還得出動警方人力調查才找到人，增加基層員警風險，因此市長盧秀燕決定要重罰。

台中市長盧秀燕今天在記者會上，除了呼籲中央盡快採購疫苗，也希望中央盡快通過預算補助，再者，台中以製造業為重鎮，建議中央應開放給各企業自設快篩站，市府將挹注建置快篩站的資源。

另外，台中今天新增1例「美樂地KTV夜唱群聚案」，（案6100）是一位北區22歲台中科大女學生，13、14日曾至台中美樂地KTV夜唱，17日自台中搭乘晚間7時17分（開往嘉義）的自強號回家，20日因喉嚨沙啞曾至診所就醫，21日收到簡訊通知為可能接觸者，因此至鄰近醫院採檢，24日接獲嘉義市衛生局通知採檢結果陽性，收治負壓隔離病房治療。該案同住父母2人已列為居家隔離。

▲台中市盧秀燕記者會 。（圖／市府記者會）



「美樂地KTV夜唱群聚案」從一開始朝陽夜唱團20人（8人確診），再傳染到隔壁包廂中國醫2人確診，加上今天朝陽包廂斜對面的中科大女大生確診，包含KTV員工、學生家人、室友，相關確診人數總計已經達到18人。

美樂地KTV群聚感染台中市共匡列281人，但其中13人一度失聯，因為他們填寫實名制「假資料」，導致市府警員都疲於奔命，不斷找人，對此，盧秀燕震怒，希望大家做實聯或是實名資料時，據實填寫，「當有事情發生，我們才可以追蹤，如果隨便亂寫都要開罰，而且加重處分。」因此這13人每人將開罰6000元，另外KTV業者沒有盡到「審核責任」要開罰1萬5千元。

台中市新聞局長黃國瑋也拜託大家，台中市警方非常辛苦，把這13個失聯的人都找到了，希望大家確實填寫，也別讓找人的工作人員、員警增加風險。