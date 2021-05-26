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全台10警染疫全在雙北！支援快篩站、追確診失聯...盼優先打疫苗

▲警政署表示將針對網路警察績效比賽假消息進行追查，圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署統計全台警迄今已10人罹患新冠肺炎。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣新冠疫情進入社區感染期，全台警察因協助篩檢站勤務、取締未戴口罩、追查確診對象失聯、取締八大行業等高風險工作，導致染疫人數不斷上升，警政署統計到26日，全台已有10警員確診，且都是雙北市警局所屬人員，根據警政署統計，包含台北市5人、新北市4人，刑事局1人，另匡列居家隔離29人、自主健康管理58人，其中台北市警局確診者幾乎都集中在文山一警分局，疫情有擴大趨勢。


台北市警局表示，北市警確診名單包含文山一警分局勤指中心主任與巡佐，26日上午又傳出異地分流辦公的交通組1警官也確診；台北市刑警大隊偵四隊也有1名林姓小隊長確診；萬華警分局西門所陳姓警員確診，另外北市警督察室與文山一警分局各有1名工友、辦事員確診，但2人不在警員確診匡列數字中。

新北市警局則包含蘆洲警分局成州派出所、民防組各有1人確診，新店警分局中民所1人、刑大科偵隊也有1人確診。刑事局偵三大隊第一隊楊姓偵查員PCR檢測確診，國際刑警科則有3人快篩楊姓，但目前並無呼吸道感染症狀；目前上述篩陽警員則等待後續PCR檢測結果出爐。

知情警員私下抱怨，疫情爆發後，除了之前例行配合衛生機關疫調查訪外，還需要支援各快篩站維護秩序勤務，經常出沒感染熱區第一線接觸到確診者的機會驟增，甚至疫情匡列對象失蹤也是警方協查，未戴口罩民眾也是警員蒐證取締，還有失聯移工、八大行業取締也需靠警察，衛福部長陳時中昨天記者會哽咽落淚，希望民眾自律降低警員工作量。

事實上基層警員最希望的是，每天高染疫風險工作，加上社區感染爆發，逮捕對象、取締盤查對象都有可能是確診者，希望警員可以比照醫護人員優先施打疫廟，希望政府及衛福部能聽取基層警員的心聲，才能讓警方專心投入治安防疫工作。

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