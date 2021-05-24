假冒《自由時報》喊二殯狂燒萬華遺體　刑事局查出是大陸網軍

記者張君豪／台北報導

日前自由時報網路媒體遭有心人士冒用名稱，該名惡意帳戶再推特（twitter）開設帳號散布「台北新北一秒變鬼城：2萬人離奇失蹤，二殯火葬場上空烏煙瘴氣，PM2.5爆表，疑似大量萬華肺炎遺體集中焚燒」等離譜訊息，經中央流行疫情指揮中心24日上午已澄清為假訊息，請民眾勿再轉傳與散布。

▲刑事局追查大陸網軍假冒台灣媒體散布疫情謠言。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局追查大陸網軍假冒台灣媒體散布疫情謠言。（圖／記者張君豪翻攝）

復經刑事局追查，該推特發文帳號「chamonix_cvu」已遭下架，但發現先前留言多以「傻逼台蛙」、「死了20W人」等簡體用語，且圖片取材其他國家疫情內容或刻意假藉張冠李戴之虛假圖片來誤導視聽，研判為有心人士刻意利用社群媒體工具來進行不實誇張假訊息散布，企圖打擊台灣防疫士氣。

刑事局目前已針對這類類似網路假疫情訊息業投入人力偵辦，警方呼籲民眾對於疫情相關之防治措施及最新發展狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布之訊息為準，民眾如接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿任意散播轉傳以免觸法，散播假疫情謠言最高可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。

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