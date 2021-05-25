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社會 社會焦點 保障人權

警友總會理事長郭台強奧援　警員因公確診發5萬慰問金

▲圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

▲圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近日全台灣頻傳警員確診新冠肺炎（COVID-19），警政署長陳家欽商請中華民國警察之友總會理事長郭台強奧援，透過民力支援警察防疫工作，對確診染疫員警發放5萬元慰問金，後續相關醫療所需費用並由「公益信託警察醫療及照護基金」協助支應。

▲警察之友總會理事長郭台強支持警察防疫，若警員因公染疫將給予5萬元補助津貼。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警察之友總會理事長郭台強支持警察防疫，若警員因公染疫將給予5萬元補助津貼。（圖／記者張君豪翻攝）

警察之友總會理事長郭台強表示，自新冠肺炎疫情爆發至今，警察守護國人健康，全力投入防疫工作，警友總會有感第一線員警的犧牲奉獻與辛勞付出，如警察人員不幸確診新冠肺炎，則立即提供5萬元慰問金，與警察人員共同抗疫，當全國警員的堅實後盾。

警政署長陳家欽強調，警察站在防疫的第一線，全力配合中央流行疫情指揮中心和地方政府防疫措施，加強查察與稽核易群聚場所，並嚴查疫情假訊息，守護國人健康、穩定社會民心。

警政署並通令要求全國各地方警政機關主官，疫情期間務必多關懷同仁身心健康，提供必要與足夠的防護裝備，並提醒於執勤過程應提高警覺、不容鬆懈，落實自我健康管理防堵疫情擴散。

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