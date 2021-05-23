獨／感染連環爆！刑事局偵查員確診後　1新進警官就醫初篩陽性

▲23日晚間身著防護衣、防毒面具的消毒員到刑事局染疫偵查員駐地進行地毯式全面消毒。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵查第三大隊楊姓偵查員，20日因腹瀉請假前往台北醫學大學附設醫院就醫，戶外篩檢區採樣核酸檢測，23日下午13時左右衛生單位通知楊員PCR新冠肺炎核酸檢測陽性確定，刑事局立即通知消毒人員19時對於刑事局辦公大樓進行辦公室消毒。但23日深夜傳出，刑事局有另名警官身體不適就醫，且初篩出現陽性反應，形事局是否有局內感染現象、染疫情況是否繼續擴大則有待後續觀察。

▲23日晚間身著防護衣、防毒面具的消毒員到刑事局染疫偵查員駐地進行地毯式全面消毒。（圖／記者張君豪攝）

根據知情人士透露，形事局除了下午傳出偵三大隊第一隊一名楊姓偵查員染疫確診罹患新冠肺炎（COVID-19）外，還有一名新進警官日前也呈現身體不適症狀，有呼吸道感染症狀，雖然未發燒但經過醫院快篩結果呈現陽性反應，但刑事局強調該員目前在家自主隔離，且已接受PCR核酸檢測「目前還不能說該員染疫」但消息傳出局內同仁戒慎恐懼，僅能希望疫情別在形式局內擴散，外勤人員只能多做好自身防護。

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