外勤偵查員腹瀉一驗確診！　刑事局整層樓地毯式「徹夜清消」

▲23日晚間身著防護衣、防毒面具的消毒員到刑事局染疫偵查員駐地進行地毯式全面消毒。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵查第三大隊楊姓偵查員，20日因腹瀉請假前往台北醫學大學附設醫院就醫，戶外篩檢區採樣核酸檢測，23日下午13時左右衛生單位通知楊員PCR新冠肺炎核酸檢測陽性確定，刑事局立即通知消毒人員19時對於刑事局辦公大樓進行辦公室消毒。

▲23日晚間身著防護衣、防毒面具的消毒員到刑事局染疫偵查員駐地進行地毯式全面消毒。（圖／記者張君豪攝）

刑事局表示期間刑事局員工有接觸者進行自主健康管理，至醫院抗原快篩或PCR核酸檢測及居家、分流辦公等作為。刑事局也配合疫調楊員近日足跡及密切接觸對象，刑事局23日傍晚表示，今晚就會通知消毒公司人員進入刑事局外勤大樓偵三大隊駐地進行整層樓清消。

▲23日晚間身著防護衣、防毒面具的消毒員到刑事局染疫偵查員駐地進行地毯式全面消毒。（圖／記者張君豪攝）

傍晚8時許4名消毒人員抵達形事局、消毒員頭戴防毒面具身穿防護裝，兵分二路前往前棟大樓、及後棟驚傳傳偵查員確診的偵防大樓進行全面性清消，消毒範圍包含大樓辦公室、起居空間以及盥洗室及接連室外平台，預計消毒作業將徹夜進行，形事局除了全面清消外，目前也已啟動辦公人員分流，大多數內勤及部分外勤隊幹員將居家辦公，並擇派必要幹員在駐地內進行公文轉簽及刑案偵辦作業，罹疫偵查員所屬的偵三大隊將全面進行快篩、以釐清是否局內感染問題。

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