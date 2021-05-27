力挺抗疫！彰化員榮醫院免費提供確診者「清冠一號」

記者唐詠絮／彰化報導

全國新冠肺炎疫情嚴峻，彰化縣染疫人數已破百。縣長王惠美與衛生局葉彥伯局長積極建立全縣防護網，帶領縣民與醫界一起抗疫。為了力挺抗疫並協助治療確診鄉親，員榮醫療體系張克士總院長在第一時間取得經衛福部緊急授權的中藥「清冠一號」，將免費提供全縣確診者服用，希望藉此讓患者安心並改善病情。

▲彰化員榮醫院免費提供確診者新冠一號。（圖／員榮醫院提供）

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「清冠一號」結合多種抗病毒中藥，是採用《新型冠狀病毒中醫臨床分期治療指引》中，用於一般確診隔離病患使用的輕症方。根據研究顯示，清冠一號的關鍵成份，可減少「細胞激素風暴」，這個「風暴」是造成染疫者併發重症的原因之一。另外，其中的清熱解毒成份，如黃芩、魚腥草等，更有充分的實證支持，有效抑制病毒活性以及複製。

彰化縣的本土案例僅次於雙北及桃園，王惠美縣長及葉彥伯局長每天緊鑼密鼓積極落實各項防疫措施，員榮醫療體系員榮醫院、員生醫院除配合縣內篩檢等作為，亦希望對確診民眾甚至接觸者能夠正向提升自身對抗病毒的能力。

員榮體系總院長張克士表示，對於確診病患，除了西醫在實證上的抗病毒藥物及免疫抑制外，中醫部分也經研究證實「清冠一號」的療效，並於日前獲衛福部緊急授權。鑒於全台疫情延燒，張克士希望免費提供給全縣需要的對象，於是與員生醫院中醫部林親怡主任、吳莉瑩主任及黃永昇主任共同研商，如何儘快協助患者，因「清冠一號」為處方藥物，必須醫師診治，對於現在仍在其他醫院住院的確診者，將透過衛生局轉達各醫院，由其主治醫師評估病患狀況做出專業判斷後，對有需要者，員榮體系將免費提供。

對於彰化縣居家隔離者或高風險人員若有需要中醫診治，員生醫院中醫部也開放視訊診療作業，經專業評估後開立中醫調理處方。

張克士表示，目前「清冠一號」供貨吃緊，但會盡全力購得以協助需要的鄉親。對此，王惠美縣長與葉彥伯局長都樂觀其成並表達感謝，希望全體縣民與醫界都能合作齊心抗疫。

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