快訊／8月才能打到疫苗　國民黨主席選舉延至10月舉行

▲朱立倫、韓國瑜、連勝文、江啟臣。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨於7月24日改選黨主席，由於疫情持續延燒，選舉將延後3個月舉行。國民黨組發會主委李哲華26日接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，有中常委提案延後，組發會也認同此作法，考量8月才能打到國產疫苗，至少9月之後疫情才會相對穩定，可能在10月辦理，但細節仍待中常會討論。

總統蔡英文昨天透過臉書表示，疫苗是對抗疫情的重要武器，正陸續到位中。上週到貨的疫苗，最快這週就會開始施打，6月外購疫苗預計會到貨200萬劑，再加上國產疫苗，目標8月底國內會達到1,000萬劑疫苗，接著還會有更多。

對於有中常委提案延後國民黨主席選舉，李哲華表示，身為選務單位，不能直接涉入更改選舉辦法，但有多名中常委連署提案，組發會考量疫情發展，8月才能打到國產疫苗，而且生產量還是未知數，並不樂觀，至少9月之後疫情才會相對穩定，黨主席選舉可能在10月辦理，但細節待討論，若屆時疫苗還是無解，再另當別論，「非常時期要有非常作法」。

國民黨現任主席江啟臣任期只到8月底，國民黨中常會日前通過今年黨主席暨黨代表選舉將於6月3日至4日領表；6月7日至8日登記；7月24日投開票、7月27日前公告當選名單。

目前角逐黨主席的人選當中，除現任黨主席江啟臣已確定爭取連任之外，台大政治系教授張亞中也表態參加，智庫副董事長連勝文在基層勤走，前主席朱立倫則正評估參選時機。

國民黨中常委蔣根煌、林金結、侯彩鳯、謝坤宏、童惠珍及黃紹庭等人將於26日中常會提案，基於疫情嚴重性以及民眾健康優先及防疫安全考量，建請延後黨主席、黨代表選舉的領表、登記及選舉時間，目前已有多位中常委連署。