　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

抗疫面臨「四缺」　連勝文：民進黨為反中意識鬥爭BNT疫苗

▲▼江啟臣出席國民黨召開改革委員會全體會議 連勝文發言。（圖／記者屠惠剛攝）

▲連勝文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台灣疫情大爆發，但疫苗存量不足令許多第一線防疫人員擔憂。對此，國民黨智庫副董事長連勝文則在臉書批評，老天爺給了台灣一年喘息的時間，可以預做準備，但民進黨除了吹牛跟「反串」之外，到底做了什麼？現在的台灣缺疫苗、缺篩劑、缺病房、缺醫護人員，甚至缺水缺電！

連勝文指出，歐美解封最關鍵的一點，就是大量的接種疫苗，特別是全球專家普遍認為效果最好的Pfizer／BNT疫苗！這個疫苗係由土耳其裔的德國科學家研發，而由美國及德國藥廠生產，100%歐美技術及產品，只是在大中華區由大陸復星集團做總代理而已。

連勝文表示，台灣去年本可拿到3000萬支，經WHO及美國FDA認證，效果最好的BNT疫苗，但只因民進黨反中的意識形態，再加上有民進黨人士想要藉機發國難財，台灣最後就無法獲得此疫苗，造成台灣今日與許多落後國家一樣，沒有足夠疫苗供國民使用！

連勝文也提到，現在民進黨官員及立委，居然還要「鬥爭」這支德國疫苗，簡直荒謬到了極點！大陸復星集團日前宣布願提供台灣該支疫苗，但民進黨官員卻是一臉的不屑，而無知的綠營立委，甚至拿錯誤的資訊，說該支疫苗在香港沒有人要打，但實際上香港已經至少打了66萬支BNT疫苗！我所有的香港朋友及在香港工作的台灣朋友，幾乎全部都打了這支中文稱為復必泰的BNT疫苗！

連勝文批評，若按民進黨政客毫無根據的說法，該批BNT疫苗快要過期為劣質品，那請問同樣為民進黨把持的衛福部，既然負責把關，怎會同意劣質品進入台灣？更何況效果比較差的AZ疫苗，不是也快過期了嗎？有些人懷疑這是否是轉賣品，但衛福部還是讓它進來，這才真令人感到奇怪！

連勝文認為，不管是BNT、Moderna、AZ或是J&J的疫苗，台灣現在的問題是根本就沒有足夠的好疫苗，得以終結疫情！難道要強逼大多數的台灣人，施打未經三期實驗，也沒有經過國際組織認證的國產疫苗嗎？

連勝文說，社會上有許多呼聲，希望相關政府官員趕快去接洽、購買優質的BNT疫苗，但民進黨卻抹紅，任何呼籲向復星集團購買德國BNT疫苗的人為中共代言人！他怒批，民進黨這種眼裡只有權力，無時無刻都在拚政治，不顧人民死活的冷血劣行，才真的是不折不扣的「瘟神代言人」。

ET快訊
北市疫苗「剩不到1瓶」！　開嗆中央：別營造疫苗充足假象
快訊／南投向大陸買BNT疫苗　公文曝光！　
國軍神秘P4實驗室「新武器」！　消滅新冠病毒可達99.99%
網美直播在家做飯　與粉絲話講到一半「突昏倒暴斃」
快訊／新店隨機殺人案　家屬求判死「一審出爐」
新北20多歲警染疫　警察局長痛心：病發前都在找失聯確診者
陸要捐哪種疫苗給台灣？　國台辦回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立法院31日處理紓困展延　國民黨10訴求「全民免費打疫苗」排第一

桃園祭紓困10帖！助旅宿業周轉、農漁業行銷、稅費減收展延

陳時中又哽咽　鄭麗文：他壓力已瀕臨極限「應讓賴清德擔任指揮官」

雲端最前線／三級警戒延至614！侯籲中央「做停班考量」

國軍神秘P4實驗室PL-600消毒錠　新冠病毒抑制率高達99.99%

台南藍軍要求黃偉哲超前部署「方艙醫院」　串連地方首長購買疫苗

北市疫苗剩1瓶都不到！市府喊：要3.4萬劑「中央只配2.2萬劑」

朱立倫喊話「Taiwan Needs Help」　中央不該擋地方、企業買疫苗

孫大千點名鄭文燦聯手范雲「3+11」　打開台灣防疫山海觀

自主封城賣玉蘭花、舉牌工沒收入　議員籲加速紓困：沒錢比病毒更可怕

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

立法院31日處理紓困展延　國民黨10訴求「全民免費打疫苗」排第一

桃園祭紓困10帖！助旅宿業周轉、農漁業行銷、稅費減收展延

陳時中又哽咽　鄭麗文：他壓力已瀕臨極限「應讓賴清德擔任指揮官」

雲端最前線／三級警戒延至614！侯籲中央「做停班考量」

國軍神秘P4實驗室PL-600消毒錠　新冠病毒抑制率高達99.99%

台南藍軍要求黃偉哲超前部署「方艙醫院」　串連地方首長購買疫苗

北市疫苗剩1瓶都不到！市府喊：要3.4萬劑「中央只配2.2萬劑」

朱立倫喊話「Taiwan Needs Help」　中央不該擋地方、企業買疫苗

孫大千點名鄭文燦聯手范雲「3+11」　打開台灣防疫山海觀

自主封城賣玉蘭花、舉牌工沒收入　議員籲加速紓困：沒錢比病毒更可怕

小米被移出美國制裁黑名單！取消投資限制　雷軍：我們贏了

「對，我們是工人」！工頭曝辛酸現況槓檢舉魔人：我們沒有不一樣

疫情嚴峻房東主動降租！房客一句話冷嗆…網友看完全怒了

東奧第一支赴日外國球隊　澳洲女壘6月1日抵日集訓

金門快篩站重建好了！　市府曝採檢流程：陽性將直接由救護車送醫

王柏傑突PO「黑畫面」被揪取消追蹤謝欣穎！ Dcard震驚：分手了嗎

熊貓、Uber Eats「取消訂單不退費」218件！　消保官籲業者要舉證

門口有白白影子！哀怨小狗「走失狂抖」　驚恐2小時坐車回家笑了

病夫餵加味果汁後保鮮膜棉被悶死臥床妻　輕判8年定讞

獨家款！「夢幻粉」大同電鍋3490元→2799元　秀廚藝就靠它

政治熱門新聞

楊志良曝台灣回到2級時間點「至少到明年」

快訊／板橋獨居男「喘氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

黃珊珊深夜曝中央新規定

「未來1周確診者恐大增」　柯文哲酸中央：沒有戰爭是用防守贏的

蘇貞昌下令解決校正回歸塞車　唐鳳交卷了「10分鐘可傳500筆資料」

快訊／新北刑大年輕警確診　哥哥是樹林偵查佐快篩陽

快訊／全國停課延長至6／14　各縣市下午同步宣布

快訊／新北20幾歲員警染疫　病發前多次協尋失聯確診者

國軍神秘P4實驗室　「消毒錠」可滅99.99%以上新冠病毐

快訊／侯友宜：永和、新店10里明啟動強化三級警戒

北捷文湖線1車站人員PCR確診

新北刑大4員警快篩陽性　市政府3員工確診

新北106失聯確診者全找到了！黃宗仁：一律視為重大刑案偵查

北韓官媒認證台灣「3+11」成防疫破口

更多熱門

相關新聞

亞洲陷入疫苗荒　2大原因曝光

亞洲陷入疫苗荒　2大原因曝光

英國《金融時報》（Financial Times）報導，亞洲多個國家去年對抗新冠病毒的表現優異，但如今疫苗接種卻遠低於世界上其他國家。分析指，缺乏疫苗的關鍵原因在於，抗疫相對成功後取得疫苗的政治壓力較小，且缺乏全球型製藥公司。

LIVE／南投縣想從上海復星買30萬劑輝瑞！陳宗彥最新說明

LIVE／南投縣想從上海復星買30萬劑輝瑞！陳宗彥最新說明

憂疫情擴大！　韓國瑜深夜發文

憂疫情擴大！　韓國瑜深夜發文

戰鬥民族推廣疫苗！特種部隊進門一針插下去

戰鬥民族推廣疫苗！特種部隊進門一針插下去

美抗疫里程碑！近5成人接種第一劑疫苗

美抗疫里程碑！近5成人接種第一劑疫苗

關鍵字：

連勝文疫苗輝瑞BNT

讀者迴響

熱門新聞

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

阿婆急救！兒拒插管　道別惹鼻酸

全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年

楊志良曝台灣回到2級時間點「至少到明年」

快訊／板橋獨居男「喘氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

名媛夏黃廉盈宣布離婚！12年「目標不再相同」

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面