抗疫面臨「四缺」　連勝文：民進黨為反中意識鬥爭BNT疫苗

▲連勝文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台灣疫情大爆發，但疫苗存量不足令許多第一線防疫人員擔憂。對此，國民黨智庫副董事長連勝文則在臉書批評，老天爺給了台灣一年喘息的時間，可以預做準備，但民進黨除了吹牛跟「反串」之外，到底做了什麼？現在的台灣缺疫苗、缺篩劑、缺病房、缺醫護人員，甚至缺水缺電！

連勝文指出，歐美解封最關鍵的一點，就是大量的接種疫苗，特別是全球專家普遍認為效果最好的Pfizer／BNT疫苗！這個疫苗係由土耳其裔的德國科學家研發，而由美國及德國藥廠生產，100%歐美技術及產品，只是在大中華區由大陸復星集團做總代理而已。

連勝文表示，台灣去年本可拿到3000萬支，經WHO及美國FDA認證，效果最好的BNT疫苗，但只因民進黨反中的意識形態，再加上有民進黨人士想要藉機發國難財，台灣最後就無法獲得此疫苗，造成台灣今日與許多落後國家一樣，沒有足夠疫苗供國民使用！

連勝文也提到，現在民進黨官員及立委，居然還要「鬥爭」這支德國疫苗，簡直荒謬到了極點！大陸復星集團日前宣布願提供台灣該支疫苗，但民進黨官員卻是一臉的不屑，而無知的綠營立委，甚至拿錯誤的資訊，說該支疫苗在香港沒有人要打，但實際上香港已經至少打了66萬支BNT疫苗！我所有的香港朋友及在香港工作的台灣朋友，幾乎全部都打了這支中文稱為復必泰的BNT疫苗！

連勝文批評，若按民進黨政客毫無根據的說法，該批BNT疫苗快要過期為劣質品，那請問同樣為民進黨把持的衛福部，既然負責把關，怎會同意劣質品進入台灣？更何況效果比較差的AZ疫苗，不是也快過期了嗎？有些人懷疑這是否是轉賣品，但衛福部還是讓它進來，這才真令人感到奇怪！

連勝文認為，不管是BNT、Moderna、AZ或是J&J的疫苗，台灣現在的問題是根本就沒有足夠的好疫苗，得以終結疫情！難道要強逼大多數的台灣人，施打未經三期實驗，也沒有經過國際組織認證的國產疫苗嗎？

連勝文說，社會上有許多呼聲，希望相關政府官員趕快去接洽、購買優質的BNT疫苗，但民進黨卻抹紅，任何呼籲向復星集團購買德國BNT疫苗的人為中共代言人！他怒批，民進黨這種眼裡只有權力，無時無刻都在拚政治，不顧人民死活的冷血劣行，才真的是不折不扣的「瘟神代言人」。