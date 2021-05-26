林明溱接洽上海復星買BNT疫苗　羅致政批：當成買菜買蔥

▲林明溱喊話中央放行地方政府購買新冠疫苗。（圖／南投縣政府提供）



記者林銘翰／台北報導

南投縣長林明溱25日向中央喊話，盼與上海復星購買30萬劑輝瑞BNT疫苗，並已在26日上午行文請示中央流行疫情指揮中心。對此，民進黨立委羅致政表示，林明溱把買疫苗當成買菜買蔥，這是蔑視縣民的生命健康安全；民進黨立委周春米則說，希望中央與地方同步，減少無謂的爭議與口水。

林明溱指出，國內疫情嚴峻，現已買到的60萬劑疫苗仍不敷使用，尤其縣內也有10多名確診案例，希望中央能夠盡購採買足夠的疫苗，以南投縣40萬人口來說，粗估購買30萬劑就夠了，南投縣政府透過國台辦與上海復興接洽，希望能夠購買30萬劑的BNT疫苗。

林明溱強調，南投縣政府已在26日上午9時正式行文，向中央流行疫情指揮中心請示，盼中央能給予肯定答覆，應撇除政治因素，以救人為優先選項。

對此，羅致政表示，南投不是最嚴重的疫區，跑在南投之前最嚴重的是雙北市，但也沒有聽過雙北市長逕自對外洽購疫苗，威逼指揮中心同意地方政府採購疫苗。

羅致政質疑，林明溱口口聲聲「被罵也無所謂，救縣民最重要」，難道雙北市長不急不想救市民，也沒看見雙北市長主動對外洽購疫苗。

羅致政強調，疫苗是科學問題，攸關人命，需經過嚴格的專業審查流程，由國家專責單位把關，保證每ㄧ支疫苗打下去不會出問題，才能正式進入國門，由國家藥物專責單位背書保證，人民才能安放心施打，即使是國際認證的疫苗，也需要經過這些嚴謹關卡。

羅致政批評，誰能保證德國製造出來的疫苗，已送往中國，從中國再運送出來，運送儲存過程中沒出問題。林明溱把買疫苗當成買菜買蔥，只要買賣雙方合意就成交，「這不是救縣民，這是蔑視縣民的生命健康安全」。

羅致政認為，此例如果一開，全國22縣市將有22個疫苗採購中心，台灣變成跟美國一樣的聯邦制，各縣市為政，這個玩笑也開太大了，試問沒有中央政府保證，南投縣民敢打這種疫苗嗎。

周春米則表示，現在疫情升溫，全國警戒第三級延長到6月14日，中央政府知道國人對疫苗的需求與期待，也可以理解地方政府的想法與心急，但是申請採購外國疫苗，疫苗廠商首先要向衛福部食藥署提出申請，任何藥品都一定要向食藥署提出申請，這是既定的法定程序。

周春米說，如果林明溱已經談好了，就趕快請廠商跨出第一步、向食藥署申請核准跟許可，現在疫情升溫，中央政府要承擔的責任很多，地方政府要做的事情也很多，希望中央跟地方能夠同步，大家減少無謂的爭議、口水，一切按照法定程序走，這樣大家才能夠心安。

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