陳時中又哽咽　鄭麗文：他壓力已瀕臨極限「應讓賴清德擔任指揮官」

▲陳時中心疼員警染疫哽咽。（圖／翻攝疾管署畫面）

記者楊蕓／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在記者會中，談及員警染疫不禁哽咽，國民黨團書記長鄭麗文直言，真正嚴峻的仗才正要開始，但陳時中的抗壓力已瀕臨極限，她呼籲，總統蔡英文不應躲在第二線，並讓副總統賴清德出面擔任指揮官。

國內疫情尚未趨緩，近日陸續傳出有警察染疫，陳時中昨天在記者會上，一度因不捨員警染疫而哽咽，更痛批「大家這應該要自己做好防疫，八大還在開？還要偷偷開？我覺得這都是加重社會的負擔，尤其警察同仁真的很辛苦，沒有好好做事情的應該要檢討。」

對此，鄭麗文26日直言，陳時中哽咽並不是因為看到醫護人員犧牲、看到人民確診無處求救、百業蕭條，而是批評有人去茶店、不戴口罩，她認為，接下來真正嚴峻的仗才正要開始，但陳時中部長的抗壓力已瀕臨極限。

「以陳時中現在的身心狀態，我們非常擔心。」鄭麗文認為，現在百工百業都哀嚎遍野，總統蔡英文不應躲在第二線，應讓副總統賴清德出面承擔指揮官責任，陳時中則專注在防疫的部分。

另外，立法院31日將處理紓困條例部分條文修正草案，提高特別預算上限至新台幣6300億元、延長期限至明年6月底。國民黨團提出十大訴求，包括：全民免費施打疫苗；醫護警消全面施打、外送及物流人員優先施打疫苗；全國廣設快篩站；力薦賴清德擔任指揮官；普發照顧津貼紓解家庭經濟壓力；打開採購疫苗黑箱並加速採購；爭取疫苗代工；針對醫護、志工發放獎勵津貼；擴大紓困範圍、貸款還款展延；以及強化軍中防疫，維持國防戰力。