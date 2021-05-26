抗疫500天　陳時中哭過這2次！前後差很大

記者崔子柔／綜合報導

自前（2019）年12月31日開始進行登機檢查起，防堵新冠病毒的作戰已經超過500天，衛福部長陳時中昨（25）日在記者會上提到醫療量能不足、警政同仁頻傳確診時忍不住哽咽，距離他上一次公開落淚則在去年2月4日，首架武漢包機返台發現確診病例時，承受為期一年多的壓力，也能在他的外觀上明顯察覺。

台灣本土確診案例激增，政府機關、多家企業都陸續出現個案，指揮中心原定維持至28日的全國三級防疫警戒措施也延續到6月14日，陳時中昨日在記者會結束前，難忍心中對警察同仁的不捨，忍不住哽咽落淚。

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▲陳時中哽咽瞬間。（圖／翻攝疾管署畫面）



陳時中提到，自從疫情開始，警政要負責找尋失聯的人、穩住八大行業狀況，現在還要抓未依規定配戴口罩的人，卻陸續有同仁確診，「那些沒有好好做防疫的人，應該要檢討」，最後隨即結束記者會離開現場。

陳時中上次公開為了疫情落淚，是在開始防疫措施初期，去年2月3日晚間11時首架武漢包機返台，其中一名乘客發燒至38.6度，4日下午確診，陳時中當晚在記者會中難掩沮喪心情，激動地頻頻拭淚。

▲▼陳時中曾因武漢包機回台乘客確診落淚。（圖／記者林敬旻攝）



指揮中心帶領台灣抗疫至今已超過500天，陳時中天天和國人報備最新情況，和當初將疫情控制得當時相比，他的頭髮略顯斑白、面容憔悴，不少民眾都關注到這些轉變，在記者會直播下留言給「鋼鐵部長」打氣。