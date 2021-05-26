　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

抗疫500天　陳時中哭過這2次！前後差很大

記者崔子柔／綜合報導

自前（2019）年12月31日開始進行登機檢查起，防堵新冠病毒的作戰已經超過500天，衛福部長陳時中昨（25）日在記者會上提到醫療量能不足、警政同仁頻傳確診時忍不住哽咽，距離他上一次公開落淚則在去年2月4日，首架武漢包機返台發現確診病例時，承受為期一年多的壓力，也能在他的外觀上明顯察覺。

台灣本土確診案例激增，政府機關、多家企業都陸續出現個案，指揮中心原定維持至28日的全國三級防疫警戒措施也延續到6月14日，陳時中昨日在記者會結束前，難忍心中對警察同仁的不捨，忍不住哽咽落淚。

▲▼陳時中哽咽瞬間。（圖／翻攝疾管署畫面）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳時中哽咽瞬間。（圖／翻攝疾管署畫面）

陳時中提到，自從疫情開始，警政要負責找尋失聯的人、穩住八大行業狀況，現在還要抓未依規定配戴口罩的人，卻陸續有同仁確診，「那些沒有好好做防疫的人，應該要檢討」，最後隨即結束記者會離開現場。

陳時中上次公開為了疫情落淚，是在開始防疫措施初期，去年2月3日晚間11時首架武漢包機返台，其中一名乘客發燒至38.6度，4日下午確診，陳時中當晚在記者會中難掩沮喪心情，激動地頻頻拭淚。

▲衛福部長陳時中主持武漢肺炎記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼陳時中曾因武漢包機回台乘客確診落淚。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛福部長陳時中主持武漢肺炎記者會。（圖／記者林敬旻攝）

指揮中心帶領台灣抗疫至今已超過500天，陳時中天天和國人報備最新情況，和當初將疫情控制得當時相比，他的頭髮略顯斑白、面容憔悴，不少民眾都關注到這些轉變，在記者會直播下留言給「鋼鐵部長」打氣。

ET快訊
中央抗疫新規定曝！　快篩陽性「在家隔離可能變常態」
全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年
雲端發票「消費1億」只中600元　明細曝光傻眼：這麼慘
陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情
本土破4000！最新地圖「本島全變色」　最後淨土也失守
新北公司「1員工確診就取消年終」　勞工局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

居家隔離者要求餐點放門口　外送員狠拒：已超越我的底線

養生變養毒！彰化秀妃「老司機內幕」曝　新竹男南下衝一波確診

「本土破4000人」最新地圖曝　本島全變色！最後淨土也失守

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

新北公司「1員工確診就取消年終」　勞工局回應了

全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年

金門快篩令反轉3天和解！機場快篩站今啟用　楊鎮浯謝中央讓步

抗疫500天　陳時中哭過這2次！前後差很大

「防疫實聯衝衝衝」爆外洩百萬人個資　LINE官帳緊急下架

花蓮一夜2震「地鳴聲」吵醒鄉民 　規模4.9最大震度4級

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

居家隔離者要求餐點放門口　外送員狠拒：已超越我的底線

養生變養毒！彰化秀妃「老司機內幕」曝　新竹男南下衝一波確診

「本土破4000人」最新地圖曝　本島全變色！最後淨土也失守

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

新北公司「1員工確診就取消年終」　勞工局回應了

全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年

金門快篩令反轉3天和解！機場快篩站今啟用　楊鎮浯謝中央讓步

抗疫500天　陳時中哭過這2次！前後差很大

「防疫實聯衝衝衝」爆外洩百萬人個資　LINE官帳緊急下架

花蓮一夜2震「地鳴聲」吵醒鄉民 　規模4.9最大震度4級

常戴口罩也不怕！夏日必備5款「舒緩保濕神品」　泛紅乾癢都消失

子瑜直播談台灣疫情！　甜嗓打氣「大家一起戰勝」

居家隔離者要求餐點放門口　外送員狠拒：已超越我的底線

週末跑陽明山玩！吳鳳痛批遊客自私：疫情就是這樣擴散

高雄男深夜上工失控撞路樹！「白色坐騎」騰空翻覆　他忍痛求救

王柏融勝打感謝谷內？日媒曝真相 杉谷秀中文：打得好！

大蛇丸新片「無罩趴趴走」！他怒截圖公審　網傻眼掀戰：別秀下限

養生變養毒！彰化秀妃「老司機內幕」曝　新竹男南下衝一波確診

網購啦！「芸芸同款」水鑽包現省4萬元　adidas官網藏了「新品66折」

可倫坡外海貨櫃輪大火！25噸化學品100噸油「瀕外洩」危及海豚路線

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

生活熱門新聞

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

阿婆急救！兒拒插管　道別惹鼻酸

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

她請假顧孩下個月吃土！他霸氣一句話暖哭網

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

解旱有望！　典型梅雨鋒南北徘徊5天時間曝

板橋500例淪重災區　一張圖曝黃昏市場「恐怖群聚」

全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年

即／南投與陸商洽購30萬劑輝瑞疫苗　盼中央放行

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

更多熱門

相關新聞

「防疫實聯衝衝衝」爆外洩百萬人個資　LINE官帳緊急下架

「防疫實聯衝衝衝」爆外洩百萬人個資　LINE官帳緊急下架

刑事警察局上週末（22日）接獲重要情資，台灣駭客年會成立的漏洞回報平台（HITCON ZeroDay）收到一封警告信，內容是民間科技公司推出的「防疫實聯衝衝衝」LINE官方帳號，隱藏大量個資外洩疑慮。刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆立即透過電子郵件提醒該公司，對方隨即回信表示「處理修補中」，並於當天晚間停止服務，但「防疫實聯衝衝衝」帳號啟用後，已有上百萬人加入好友，憂心用戶個資早已外流。

刑事局國際科3人「打過疫苗」快篩陽性

刑事局國際科3人「打過疫苗」快篩陽性

萬華茶室女南投陪侍　法務部要嚴辦

萬華茶室女南投陪侍　法務部要嚴辦

北榮主任醫師確診！勤務班長「推病床竄各樓」

北榮主任醫師確診！勤務班長「推病床竄各樓」

疫苗剩20劑還7千劑？鍾沛君批為難北市

疫苗剩20劑還7千劑？鍾沛君批為難北市

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染陳時中

讀者迴響

熱門新聞

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

快訊／板橋獨居男「喘氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

名媛夏黃廉盈宣布離婚！12年「目標不再相同」

阿婆急救！兒拒插管　道別惹鼻酸

黃秋生被酸「怕台疫情逃回香港」！348字嗆爆

楊志良曝台灣回到2級時間點「至少到明年」

雲端發票消費1億只中600！明細曝光網看傻

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

甘肅馬拉松21死　選手控：10公里無補給

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面