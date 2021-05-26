網美直播在家做飯！與粉絲互動到一半...突「昏倒暴斃」

▲影片約2：00處（直播影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

實習記者周依儒／綜合報導

泰國網紅賓波恩（Nueng pimporn）日前在家中直播做飯，她開心的和粉絲互動，但沒想到直播到一半時，卻突然心臟病發作，昏倒在地上，儘管她老公很快速衝進來將她送醫，但仍不幸離世，而事發過程也在直播影片中完整紀錄下來，成死亡直播。

▲賓波恩開心與粉絲互動，沒想到竟成死亡直播。（左圖／翻自YouTube／sanook.com，右圖／翻攝自Facebook／ครูหนึ่ง พิมพร จันทร์แดง）

據泰國《Sanook》報導，事件發生在昨（25）日，當時賓波恩在家開直播做飯，邊煮菜邊和粉絲聊天。從畫面中可見，賓波恩穿著粉色圍裙，拿著平底鍋，正要做一道勾芡料理。她一邊翻弄手中的鏟子，一邊笑容滿面的和網友互動，不過互動到一半時，她的臉色卻突然慘白不說話，隨即整個人往前、朝著鍋爐的方向重重倒下去，當場嚇壞所有收看直播的粉絲。

▲濱波恩突然間整個人直接往前重摔在地。（圖／翻自YouTube／sanook.com）

賓波恩的老公聽聞廚房動靜後，也立即衝進來將她送醫急救，但無奈仍回天乏術，最後死因確認為心力衰竭導致心臟病發。賓波恩的家人透露，死者生前並沒有什麼疾病，平常的身體狀況也非常良好，實在不知道為什麼會突然這樣，但猜測也許是天氣太熱所導致。

▼家屬使用賓波恩的社群帳號公布死訊。

