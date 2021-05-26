草屯養生館偷營業　男客瞎扯「來修冷氣」叫不出業者名慘了

▲草屯警方查獲養生館私下營業。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

新冠肺炎全國防疫第三級警戒延長，南投縣府於5月16日公告八大行業和各類高風險場所停止營業，草屯警分局昨（25）日當場查獲「越美養生館」表面上配合停業、私下卻聯繫熟客至店內消費，男性顧客還辯稱是上門幫忙「維修冷氣」，卻叫不出業者名子而露餡，隨後遭依法函報衛生局開罰。

南投縣警局指出，自5月15日起至昨日止，已動員警力1523人次，取締違法養生館、按摩店、私人招待所共16家；其中草屯爆發「東方紅」傳染鏈疫情後，草屯警分局先在24日查獲「泰晶悅養生館」，昨又查獲「越美養生館」暗中營業，違規情形嚴重。

▲草屯警方查獲養生館私下營業。（圖／記者高堂堯翻攝）

草屯警分局指出，專案小組昨下午3時許執行勤務時，於越美養生館門口發現掛有「配合政府防疫店休」的標語，電錶卻快速轉動，且外面停放2部機車，隨即實施臨檢稽查。

▲男客辯稱來維修冷氣，卻叫不出養生館業者的名字。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方發現店內除負責人鄧姓女子，還有另一名同樣姓鄧的女子，以及一名黃姓男子；黃男見警察出現，辯稱是來幫忙維修冷氣，不是來店內消費，但警員在3樓浴室內發現地上潮濕，且現場盤問男女雙方，都無法說出對方姓名，隨後依違反《傳染病防治法》函報主管機關裁罰。

南投縣警局表示，對少數業者心存僥倖、只求私利，違法破壞政府的防疫政策，是防疫工作的罪人，建議縣府從重裁罰，並斷水斷電、撤銷執照，絕不容許業者挑戰公權力，成為防疫的破口。



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