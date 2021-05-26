北市聯醫喊「醫療體系崩潰」　陳時中認：整體「非常緊張」但沒崩潰

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎本土疫情嚴重，醫療體系量能也幾近緊繃，台北市立聯合醫院大量安置確診者，有醫護認為醫療體系快崩潰。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言「整體醫療上是非常緊張，但絕對沒有崩潰，大家還在積極備戰。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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台灣已經連續多日確診破百，加上校正回歸個案，更飆破500例，雙北屬於疫情重災區，各醫院都收治大量患者，目前也陸續把北部病患往南送，讓不少人質疑北部醫療體系是否已經撐不住？陳時中表示，整個醫療上承認是非常緊張，但是絕對沒有崩潰，大家積極在備戰，怎麼把它做最好的調配。

另外，陳時中今26日再宣布強化COVID-19第三級疫情警戒相關措施及裁罰規定，公布5大措施，值得注意的是，未來民眾外出時應全程佩戴口罩，一經查獲有違反情事，不再勸導，直接開罰。

經公告應關閉休閒娛樂場所，將嚴查不得營業，查獲違法營業者，對業者、現場執業人員、消費及聚會者，依法分別裁罰，而全國餐飲業一律外帶，賣場及超市加強人流管制，並呼籲民眾少去多買，一次購足。

另外，結婚也不能宴客，喪禮不公祭以及所有宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放民眾進入。陳時中提醒，外出時有飲食需求者，得在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備情形下，於飲食期間暫時取下口罩。